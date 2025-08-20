Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un avión en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Hondarribia. F. de la Hera

Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia

Han lanzado una recogida de firmas para acabar con los «sobrevuelos innecesarios» que afectan a su salud y al medioambiente

Malena Cortizo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:03

En Hendaia, algunos vecinos están hartos de los vaivenes de los aviones que pasan por el aeropuerto de Hondarribia. Oyen a diario el zumbido de ... los motores y ven cómo sus tejados se tiñen se negro por el queroseno que se desprende. También la fauna de la bahía de Txingudi va desapareciendo. Estas consecuencias han llevado a Paco Durandeau, habitante de Hendaia que reside cerca de la playa, a lanzar una petición pidiendo que cesen los vuelos por la zona francesa. En casi dos meses, ha superado las 550 firmas.

