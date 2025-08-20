Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de Facua de los accesos en el aeropuerto de Hondarribia.

Facua denuncia una discriminación a personas con movilidad reducida en el aeropuerto de Hondarribia

Critica que no se haya habilitado un acceso por el lateral de manera autónoma pese a que las lectoras de tarjetas de embarque no permiten el paso de sillas de ruedas ni carritos de bebé

A. I.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:36

Facua Euskadi ha denunciado que se discrimina a personas con movilidad reducida en el aeropuerto de Hondarribia. La asociación de consumidores ha remitido un escrito ... a Aena en el que lamenta que no se haya habilitado un acceso por el lateral de manera autónoma pese a que las lectoras de tarjetas de embarque no permiten el paso de sillas de ruedas ni carritos de bebé. Reclama a la empresa que lleve a cabo las acciones que sean necesarias para poner fin a esta situación.

