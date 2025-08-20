Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Susana Abaitua es la protagonista de 'Un fantasma en la batalla', que se estrenará en la Sección Oficial del Zinemaldia 2025.

Zinemaldia 2025: Netflix desvela el primer teaser de 'Un fantasma en la batalla', película sobre una infiltrada en ETA

La nueva película de Agustín Díaz Yanes sobre una infiltrada en ETA se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián

Andre Quispe

Andre Quispe

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:28

Netflix ha lanzado el primer teaser de 'Un fantasma en la batalla', la última película de Agustín Díaz Yanes, inspirada en la mayor operación encubierta ... contra ETA. El largometraje se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián 2025, en la Sección Oficial pero fuera de competición. Posteriormente, podrá verse en cines el 3 de octubre y dos semanas más tarde en la plataforma de 'streaming'.

