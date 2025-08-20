Zinemaldia 2025: Netflix desvela el primer teaser de 'Un fantasma en la batalla', película sobre una infiltrada en ETA

Netflix ha lanzado el primer teaser de 'Un fantasma en la batalla', la última película de Agustín Díaz Yanes, inspirada en la mayor operación encubierta ... contra ETA. El largometraje se estrenará en el Festival de Cine de San Sebastián 2025, en la Sección Oficial pero fuera de competición. Posteriormente, podrá verse en cines el 3 de octubre y dos semanas más tarde en la plataforma de 'streaming'.

La protagonista de la cinta, Amaia (Susana Abaitua), es una guardia civil que lleva trabajando como agente encubierta dentro de la organización terrorista durante más de una década con el objetivo de localizar los zulos que ETA tenía escondidos en el sur de Francia. La historia se inspira en las vivencias de Aranzazu Berradre, la agente infiltrada que logró la desarticulación del Comando Donosti y que alertó sobre la tregua trampa de 1998. Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil completan el reparto de esta producción, a cargo de Belén Atienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona, responsables de 'La Sociedad de la Nieve'.

El argumento de 'Un fantasma en la batalla' recuerda a 'La infiltrada', película de Arantxa Echevarría también basada en la historia de Berradre, aunque en el tráiler se puede apreciar un enfoque distinto que se orienta más al cine de autor. «Díaz Yanes logra momentos que te aprietan la garganta y que, para mí, están entre lo más potente que el cine español ha rodado sobre el conflicto vasco», expresó Bayona en X.

También se refirió al director como «una de las figuras más importantes del cine español» y «un testigo de excepción de la reciente historia de nuestro país». Díaz Yanes ganó el Premio Especial del Jurado por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto' en el Zinemaldia de 1995. La película se rodó en escenarios de Gipuzkoa e Iparralde durante la primavera de 2024, aunque el equipo regresó en otoño de ese mismo año a Donostia para completar algunas grabaciones.