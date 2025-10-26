Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Participantes en la Salto 15K de este domingo. I. Montero

Las diez noticias de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:50

Comenta

San Sebastián: Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia

Gipuzkoa: Un registro en Irun y otras localidades permite desarticular una red de explotación sexual

... Eibar: Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  5. 5

    Obradores históricos bajan la persiana
  6. 6 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  7. 7

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  8. 8 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  9. 9

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  10. 10 El reloj se atrasa: así afecta el cambio de hora a tu cuerpo y a la economía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias de la jornada

Las diez noticias de la jornada