Las diez noticias de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 26 de octubre 2025, 20:50
San Sebastián: Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
Gipuzkoa: Un registro en Irun y otras localidades permite desarticular una red de explotación sexual
... Eibar: Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
Sucesos: La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
Revive Ipuskoa Bizi: Cuando el artista pintaba Gipuzkoa tal como la veía
Real Sociedad: Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros
Salto 15K: Larrea y Silvestre, los más rápidos en Donostia
Mundo: China y Estados Unidos sellan un «acuerdo preliminar» antes de la reunión entre Trump y Xi
Política: Sánchez asume que Junts cambia de hora y encara el pulso de la ruptura en el Congreso
Alcalde: Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
