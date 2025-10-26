Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento en el que liberaron a las ocho mujeres víctimas.

Un registro en Irun y otras localidades permite desarticular una red de explotación sexual

La operación se ha saldado con tres detenidos en Lleida y la localidad portuguesa de Faro y se ha logrado liberar a ocho mujeres víctimas captadas fuera de Europea y explotadas en España

A. M.

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:06

Comenta

Un registro en Irun y otras localidades ha permitido desarticular una red de explotación sexual. Ha sido la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, ... mediante una operación conjunta denominada 'Aurelia-Belona', quienes han logrado neutralizar un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que operaba en diferentes provincias españolas, entre ellas Gipuzkoa, y en Portugal, y han liberado a ocho mujeres de distintas nacionalidades sudamericanas.

