Herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar

Una persona ha resultado herida de gravedad en Eibar en la madrugada de este sábado, alrededor de las 03.25 horas, tras una pelea en ... las inmediaciones de la plaza de Unzaga, a la altura de la puerta del Arkupe. En la reyerta han participado unas diez personas, que se han enfrentado mediante lanzamiento de botellas y empleando cristales y armas blancas.

La persona herida fue trasladada al Hospital de Mendaro con múltiples cortes en todo el cuerpo, originados por los cristales de una botella, y con carácter de gravedad. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su evolución.

A los pocos minutos de iniciarse los hechos acudió la Policía Municipal de Eibar, que requirió la presencia de la Ertzaintza. En el lugar de la pelea no se localizaron armas blancas, pese a que fueron empleadas durante la reyerta, según las mismas fuentes. La investigación sobre lo ocurrido, en todo caso, sigue abierta.

Exigencia de refuerzos

El incidente ha llevado al Ayuntamiento de Eibar a remitir un escrito solicitando más efectivos para la Ertzaintza en la comarca. «Ertzaintza y Policía Municipal nos coordinamos muy bien, pero la policía autónoma carece de efectivos. La patrulla nocturna se encontraba en Deba y tuvo que trasladarse a Eibar tras conocerse los hechos», han señalado fuentes municipales.

Desde el consistorio subrayan, además, que algunos municipios de Debabarrena -Deba, Mendaro y Mutriku- carecen de policía nocturna, lo que provoca que, ante cualquier incidente, deba desplazarse la Ertzaintza, «dejando desprotegida la otra parte de la comarca». Por ello, el Ayuntamiento reclama de forma reiterada un incremento de efectivos o la creación de una subcomisaría en Deba para prestar servicio a esos tres municipios.