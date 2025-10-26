Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
Plaza Unzaga. en Eibar.

Herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar

Por causas que se están investigando, una decena de personas se ha enfrentado esta madrugada en las inmediaciones de la plaza Unzaga y la Policía Municipal ha requerido apoyo de la Ertzaintza

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:47

Comenta

Una persona ha resultado herida de gravedad en Eibar en la madrugada de este sábado, alrededor de las 03.25 horas, tras una pelea en ... las inmediaciones de la plaza de Unzaga, a la altura de la puerta del Arkupe. En la reyerta han participado unas diez personas, que se han enfrentado mediante lanzamiento de botellas y empleando cristales y armas blancas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3 Ingresa en prisión tras violar a un varón en el parque de Cristina Enea de Donostia
  4. 4 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  5. 5

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  6. 6

    Obradores históricos bajan la persiana
  7. 7

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  8. 8

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  9. 9 El reloj se atrasa: así afecta el cambio de hora a tu cuerpo y a la economía
  10. 10

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar

Herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar