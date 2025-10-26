Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia

Jon Insausti ha vuelto a demostrar su afición por el atletismo este fin de semana al completar la carrera Donibane-Hondarribia, un recorrido de 21 ... kilómetros que une la costa labortana con Gipuzkoa. Lejos de tratarse de una participación puntual, forma parte de una rutina que comienza cada día entre las cinco y las seis de la mañana, cuando sale a entrenar antes de iniciar su jornada en el Ayuntamiento. El que será investido alcalde de San Sebastián el miércoles compagina así su actividad institucional con la preparación de carreras populares, pruebas de montaña y medias maratones, incluida la Behobia-San Sebastián, que este año disputará por décima vez.

Este fin de semana ha participado en la Donibane-Hondarribia, una prueba consolidada en el calendario atlético del territorio. Insausti compartió en su perfil de Instagram una imagen durante la jornada, reflejando el ambiente festivo y deportivo de la carrera, en una cita que reúne cada año a corredores populares y deportistas de élite.

La participación en esta carrera no es casual. La constancia deportiva forma parte de su identidad pública: prepara pruebas de fondo de manera regular y ha competido en maratones y carreras de montaña con el Club Vasco de Camping. Este año completará su décima Behobia-San Sebastián, consolidándose como uno de los representantes institucionales más vinculados al deporte popular en Gipuzkoa.

Su presencia en la Donibane-Hondarribia llega en un momento simbólico, a pocos días de asumir el relevo institucional en el Ayuntamiento de San Sebastián al coger el cargo que desde la marcha de Eneko Goia asume Nekane Arzallus, como alcaldesa en funciones. Con esta participación, refuerza una imagen de político activo y cercano al territorio, que no solo acompaña los eventos populares desde el plano institucional, sino que forma parte de ellos como un corredor más.