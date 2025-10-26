Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti, en la carrera de Donibane-Hondarribia Instagram

Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia

El donostiarra, que será investido el miércoles como nuevo primer edil de la capital guipuzcoana, se suma a una de las pruebas populares de Gipuzkoa

Ander Artetxe

Domingo, 26 de octubre 2025, 17:45

Jon Insausti ha vuelto a demostrar su afición por el atletismo este fin de semana al completar la carrera Donibane-Hondarribia, un recorrido de 21 ... kilómetros que une la costa labortana con Gipuzkoa. Lejos de tratarse de una participación puntual, forma parte de una rutina que comienza cada día entre las cinco y las seis de la mañana, cuando sale a entrenar antes de iniciar su jornada en el Ayuntamiento. El que será investido alcalde de San Sebastián el miércoles compagina así su actividad institucional con la preparación de carreras populares, pruebas de montaña y medias maratones, incluida la Behobia-San Sebastián, que este año disputará por décima vez.

