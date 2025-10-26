Ingresa en prisión tras violar a un varón en el parque de Cristina Enea de Donostia La agresión sexual se produjo el pasado domingo y dos días después el agresor fue arrestado

L. Ochoa Domingo, 26 de octubre 2025, 08:54 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

Un hombre ha ingresado esta semana en prisión como autor de una agresión sexual cometida contra otro varón en el parque de Cristina Enea de Donostia.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron el pasado domingo por la mañana. El agresor abordó a la víctima, otro varón, en los alrededores de Cristina Enea y en el parque donde consumó la violación.

El agresor fue arrestado por la Ertzaintza el martes y ese mismo día 21 fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión, según las mismas fuentes.

Las agresiones sexuales han aumentado un 26% en Gipuzkoa en el último año, según consta en el Informe 2024-Estado de la Seguridad Pública del Gobierno Vasco. Además, el pasado año se interpusieron un total de 1.105 denuncias por este motivo en el conjunto de Euskadi.

Los juzgados de Gipuzkoa dictaron el año pasado 74 condenas por delitos de naturaleza sexual, lo que representa un 20% más que en 2023 y alcanza un promedio de seis fallos de culpabilidad por mes, según la Estadística de Condenados que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En actualización Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil. Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.