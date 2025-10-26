Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros

Sergio Francisco se ha quedado con solo dos delanteros sanos en la plantilla después de que este domingo se haya dado a conocer la lesión ... de Jon Karrikaburu. El baztandarra notó unas molestias en el músculo sóleo de la pierna izquierda en la sesión del sábado en Zubieta, que le harán ser baja para los próximos encuentros.

Este domingo ha sido sometido a unas pruebas médicas que han confirmado la lesión muscular. El parte médico emitido por el club no aporta plazos concretos sobre su recuperación, pero su presencia está descartada para el encuentro del martes en Negreira y todo apunta a que también será baja en el derbi frente al Athletic.

De esta manera Oyarzabal y Sadiq se quedan como únicos delanteros sanos en la plantilla, toda vez que Óskarsson sigue recuperándose de la recaída que sufrió en el recto anterior y estará de baja todavía un mes más. El técnico irundarra tendrá que tirar de jugadores del filial para completar la convocatoria para el duelo ante el Negreira.

Todo invita a pensar que Oyarzabal no jugará de inicio ante el modestísimo conjunto gallego, por lo que Sadiq podría entrar en la alineación como titular. El nigeriano no juega desde el 28 de septiembre a en la visita al Barcelona. Solo lleva disputados 16 minutos en dos encuentros esta temporada.