Karrikaburu corre hacia el balón en la sesión del sábado en Zubieta. RS

Real Sociedad

Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros

Acabó con molestias en el sóleo de la pierna izquierda en el entrenamiento del sábado y no estará disponible para el partido de Copa ante el Negreira

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:04

Sergio Francisco se ha quedado con solo dos delanteros sanos en la plantilla después de que este domingo se haya dado a conocer la lesión ... de Jon Karrikaburu. El baztandarra notó unas molestias en el músculo sóleo de la pierna izquierda en la sesión del sábado en Zubieta, que le harán ser baja para los próximos encuentros.

