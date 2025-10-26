Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en la Salto 15K de este domingo I. Montero

Salto 15K

Larrea y Silvestre, los más rápidos en Donostia

Doblete guipuzcoano en la Salto 15K, con cronos de 46:24 y 55:22

M. Oiartzun

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:26

Ekain Larrea (Antzuola) y Elena Silvestre (Errenteria) han sido los más rápidos este domingo en la prueba reina de la Salto 15K de Donostia, carrera ... en la que había 3.200 inscritos. Doblete guipuzcoano, por tanto, en esta popular, una de las clásicas del calendario, en la que el tiempo ha respetado más de lo que estaba previsto.

