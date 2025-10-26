Larrea y Silvestre, los más rápidos en Donostia

Ekain Larrea (Antzuola) y Elena Silvestre (Errenteria) han sido los más rápidos este domingo en la prueba reina de la Salto 15K de Donostia, carrera ... en la que había 3.200 inscritos. Doblete guipuzcoano, por tanto, en esta popular, una de las clásicas del calendario, en la que el tiempo ha respetado más de lo que estaba previsto.

Larrea, atleta con muy buen rendimiento en pista tanto en 1.500 como en distancias más largas, ha sido el claro dominador. El fondista de Antzuola ha necesitado un tiempo de 46:24 para ganar en la zona deportiva de Anoeta. Aunque al paso por el quinto kilómetro aún no se había destacado, el joven atleta de la Real ya se había marchado antes del décimo. No ha tenido problemas para imponerse, aventajando en 45 segundos al francés Jean-Francois Notebaert y en 47 al igeldotarra Aitor Etxeberria, tercero en esta prueba en la que ya sabe lo que es ganar.

Ampliar Ekain Larrea y Elena Silvestre, los primeros en cruzar la línea de meta en la Salto 15K. I. Montero

En la carrera femenina, igualdad máxima durante gran parte de la prueba entre Elena Silvestre y Maite Arraiza. Finalmente, la victoria ha sido para la turolense de origen y afincada en Gipuzkoa desde hace ya más de una década. Silvestre (55:22), que fue madre recientemente, venía de ganar el 3 Playas, la popular en la que volvió a la competición tras su maternidad. Poco a poco va a más, como ha demostrado este domingo en Donostia. Durante los primeros diez kilómetros, no se han abierto grandes diferencias, pero ha sido al final cuando la maratoniana ha abierto hueco y ha conseguido el triunfo aventajando en 42 segundos a Arraiza y en casi dos minutos a María Cobo.

En la 5K, prueba con la que se daba inicio a la jornada atlética en Donostia, los triunfos fueron para Unai Ibarra (14:45) y para Paula Del Pozo (17:32). Repitieron, por tanto, las victorias de 2024.

El navarro Iñaki Mujika fue el más rápido entre los deportistas con movilidad reducida (28:31 en la 15K). Y entre los rollers, victorias para Aura Cristina Quintana (30:23) y para Julen Urkizar (27:30).