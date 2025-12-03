Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

Salud: La incidencia de la gripe se duplica en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas

Economía: PNV, Bildu y Podemos reclaman la transferencia del Puerto de Pasaia y el PSE alerta de «miles de puestos en peligro»

Euskadi: Subijana alerta de la falta de jueces: «Estamos resolviendo menos de lo que entra, hacen falta 150 magistrados más»

San Sebastián: 'Poxpolin', una cerda de Santo Tomás «formal y a la que le gustan las castañas»

Sucesos: Condenado a casi 16 años de prisión por violación y maltrato a su pareja en Irun

Política: Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Caso de los sobres: El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Sánchez al último empleado

Brote de peste porcina: Los agentes rurales hallan medio centenar de jabalíes muertos en la zona afectada de Barcelona

Balonmano: «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

Real Sociedad: El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta