Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:07

Comenta

Salud: La incidencia de la gripe se duplica en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas

Economía: PNV, Bildu y Podemos reclaman la transferencia del Puerto de Pasaia y el PSE alerta de «miles de puestos en peligro»

Euskadi: Subijana alerta de la falta de jueces: «Estamos resolviendo menos de lo que entra, hacen falta 150 magistrados más»

San Sebastián: 'Poxpolin', una cerda de Santo Tomás «formal y a la que le gustan las castañas»

Sucesos: Condenado a casi 16 años de prisión por violación y maltrato a su pareja en Irun

Política: Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Caso de los sobres: El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá desde Sánchez al último empleado

Brote de peste porcina: Los agentes rurales hallan medio centenar de jabalíes muertos en la zona afectada de Barcelona

Balonmano: «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes

Real Sociedad: El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada