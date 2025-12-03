Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Poxpolin', esta mañana en el caserío de Elgeta.
'Poxpolin', esta mañana en el caserío de Elgeta. Morquecho

'Poxpolin', una cerda de Santo Tomás «formal y a la que le gustan las castañas»

El animal que presidirá la fiesta en Donostia pesa 350 kilos

A. Guerra y F. Morquecho

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:04

A poco más de dos semanas de que se celebre la feria de Santo Tomás en Donostia, ya se conoce que 'Poxpolin' será la gran protagonista de la fiesta. La porcina, que ha sido presentada este miércoles en el caserío Arantzeta de Elgeta, pesa ahora en torno a 350 kilos.

Peio Bilbao, su criador, destaca que «es una cerda muy formal». Bilbao recalca que «se pasa mucho tiempo tumbada aunque ha vivido siempre al aire libre». Además, «le encantan las castañas».

A pocos días de que acapare todos los focos de las cámaras y los móviles y se convierta en centro de todas las miradas de los visitantes, su criador está «muy contento con ella» y añade que «es un puntazo poder ser los encargados de llevar, por segundo año consecutivo, a la cerda de Santo Tomás.

