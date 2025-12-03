Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El juicio tuvo lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Gorka Estrada

Condenado a casi 16 años de prisión por violación y maltrato a su pareja en Irun

El tribunal hace valer la presunción de inocencia para absolver al varón del delito continuado de agresión sexual

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:52

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a una pena de 15 años, 10 meses y 17 días de prisión a un vecino de Irun ... por los delitos de violación, vejaciones, coacciones y varios grados de maltrato en el ámbito de la violencia de género hacia la que durante cuatro años fue su pareja, con la que tiene una hija en común. Asimismo, el tribunal de la Sección Tercera ha impuesto al condenado una orden de alejamiento de la víctima durante 22 años y 6 meses.

