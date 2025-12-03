Condenado a casi 16 años de prisión por violación y maltrato a su pareja en Irun

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha condenado a una pena de 15 años, 10 meses y 17 días de prisión a un vecino de Irun ... por los delitos de violación, vejaciones, coacciones y varios grados de maltrato en el ámbito de la violencia de género hacia la que durante cuatro años fue su pareja, con la que tiene una hija en común. Asimismo, el tribunal de la Sección Tercera ha impuesto al condenado una orden de alejamiento de la víctima durante 22 años y 6 meses.

La pena de privación de libertad es sensiblemente inferior a los 31 años de condena que solicitaba la Fiscalía de Gipuzkoa, y los 33 que reclamaba la acusación particular que ejercía la mujer, representada por el abogado Alex Palacio. El tribunal, sin embargo, ha absuelto al hombre del delito continuado de agresión sexual, por el que le requerían 12 años de prisión.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, el tribunal considera probado que el procesado mantuvo durante su relación sentimental con la denunciante «una actitud de dominación y control sobre ella, siguiéndole por todos los sitios tanto a ella como a sus amistades, presentándose en su lugar de trabajo para pedirle dinero o acusándole de tener una relación sentimental con algún compañero de trabajo, exigiendo que le hiciera videollamadas cuando salía por las noches, revisándole el móvil y sacando fotos de sus conversaciones». Además, «le dirigía expresiones como que ella era suya y si no era suya no era de nadie». Asimismo, le profería «de forma constante 'puta', 'golfa', 'zorra'». Y cuando interactuaba con terceras personas, les expresaba «que iba a sacarles el corazón». También señala que «al volver a casa de fiesta, rompía mobiliario, daba golpes en las puertas», y si ella le recriminaba, él le respondía que «no era nadie» para decirle nada.

Agresión sexual

Respecto a las varias agresiones sexuales que la víctima refirió durante su relación, el tribunal expresa que «si bien la declaración de la víctima es persistente», «lógica y coherente», en su versión le faltan «elementos» que refuercen su testimonio en unas «concretas circunstancias», lo que lleva a hacer valer «la presunción de inocencia» del varón.

La única agresión sexual que los magistrados estiman probada es la última referida por la víctima. Tuvo lugar en septiembre de 2024, al mes de haber retomado su relación, en el domicilio de ella. Pese a la oposición de la mujer, el varón la agarró «de las manos y la penetró» vaginalmente, al tiempo que «le metió el dedo por el ano». Tras estos hechos, la mujer envió un correo electrónico a su letrado en el que relataba lo sucedido, lo que para el tribunal refuerza su credibilidad.

Por este último episodio, el tribunal condena al imputado a 12 años de prisión por un delito de violación con violencia con la circunstancia atenuante de embriaguez. Asimismo, le impone la pena de 1 año y 9 meses por maltrato habitual, 15 meses y un día por malos tratos no habituales y 10 meses y 16 días por coacciones leves.