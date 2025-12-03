Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajos para el transporte de vehículos en el Puerto de Pasaia. Félix Morquecho

PNV, Bildu y Podemos reclaman la transferencia del Puerto de Pasaia y el PSE alerta de «miles de puestos en peligro»

Las Juntas de Gipuzkoa avalan, con el voto en contra de socialistas y populares, una iniciativa que reabre el debate institucional y evidencia la fractura del Gobierno foral sobre el futuro de la dársena

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:31

Comenta

La aprobación este miércoles de la enmienda transaccional que pide la transferencia del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco dejó una imagen poco habitual en ... las Juntas Generales de Gipuzkoa: PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos defendiendo conjuntamente la necesidad del traspaso, mientras PSE y PP volvieron a subrayar su oposición. El resultado, 40 votos a favor y 10 en contra, reavivó un debate que es tan político como competencial y que vuelve a situar a la dársena en el centro de la discusión sobre el autogobierno.

