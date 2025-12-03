Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos pacientes acuden con mascarilla al centro de salud de Getaria. Morquecho

La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas

La detección de casos sigue incrementándose en Euskadi y ya se han producido 6 veces más ingresos que la temporada pasada

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:20

Comenta

Ante la cercanía de las celebraciones navideñas y a las puertas del aumento de interacciones sociales propias de esta época del año, Osakidetza ha hecho ... un llamamiento para hacer uso de la mascarilla «en caso de síntomas» de gripe. Se trata de una «recomendación» y no una obligación que Euskadi ha lanzado este miércoles en el que Sanidad se ha reunido con las comunidades para intentar pactar un protocolo único para todo el país que, a su vez, deja margen a cada autonomía para adaptarlo a su realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  9. 9 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas

La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas