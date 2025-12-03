La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas

Ante la cercanía de las celebraciones navideñas y a las puertas del aumento de interacciones sociales propias de esta época del año, Osakidetza ha hecho ... un llamamiento para hacer uso de la mascarilla «en caso de síntomas» de gripe. Se trata de una «recomendación» y no una obligación que Euskadi ha lanzado este miércoles en el que Sanidad se ha reunido con las comunidades para intentar pactar un protocolo único para todo el país que, a su vez, deja margen a cada autonomía para adaptarlo a su realidad.

Y la del Pais Vasco es que la incidencia del virus de la influenza ha aumentado un 50% durante la última semana, pasando de los 238 casos por 100.000 habitantes a los 357, duplicándose en ese mismo tiempo los contagios en Gipuzkoa, que ya alcanza los 239 infectados. No obstante, Bizkaia continúa encabezando el foco de contagios, con 443 casos por cada 100.000 habitantes. Y la previsión es que la curva siga ascendiendo. «Todo hace indicar que el número de casos seguirá aumentando durante las próximas semanas debido a un contexto de incremento de contagios y previsibles reuniones en las fiestas de Navidad», han alertado desde el Departamento de Salud.

Esta situación ha llevado ya a Osakidetza a habilitar 124 camas extra en sus hospitales para hacer frente al embate de la gripe, que ya a dejado 1.534 atendidos y 172 ingresos hospitalarios, de los cuales 5 de ellos han precisado cuidados intensivos. Una cifras que multiplican por 6 el número de ingresados por la gripe en comparación por la temporada pasada. A pesar de ello, Salud informa que esta presión asistencial no ha afectado a la actividad quirúrgica programada, que se está desarrollando de manera habitual.

Altas tasas de vacunación

Osakidetza anticipó varias semanas la campaña de vacunación para la población general y a finales del mes de octubre habilitó espacios de inmunización espontánea, como el centro de refuerzo de vacunación de la Casilla en Bilbao, para contener el adelanto de la actividad del virus de la influenza. Hasta este pasado lunes, Euskadi ha administrado 557.546 vacunas frente a este virus, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que uno de cada cuatro vascos ya se ha inmunizado.

En residencias, la vacunación ha alcanzado cifras muy elevadas: 84% frente a la gripe y 72% frente al Covid, con 17.244 y 14.794 dosis administradas respectivamente.

Entre las mujeres embarazadas, la cobertura vacunal es del 52,3%, superando ya las cifras totales de 2024, con 3.650 dosis administradas a fecha de 1 de diciembre. Mientras que en la población infantil de 6 a 59 meses, se han administrado 25.527 sueros, lo que representa un 38,9% de cobertura. «Los datos de vacunación indican que al inicio del mes de diciembre ya se ha alcanzado la cobertura vacunal a la que se llegó en 2024 y solo resta aumentar la cobertura hasta el fin de campaña», apuntan desde Salud.

Asimismo, entre los profesionales sanitarios, otro de los principales grupos diana, se han suministrado un total de 13.743 dosis de vacuna antigripal, lo que supone un 20% más de dosis administradas que el año pasado.

No obstante, desde Osakidetza subrayan la importancia de la vacunación como herramienta clave de prevención, especialmente en los grupos de mayor riesgo; es decir, mujeres embarazadas, población infantil menor de 5 años y personas con enfermedades crónicas menores de 60 años. Al mismo tiempo, recomienda mantener medidas preventivas como la distancia física, ventilación, higiene de manos y uso de mascarilla en caso de síntomas, especialmente ante la cercanía de las celebraciones navideñas.