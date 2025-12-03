Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Los postconvergentes valoran los guiños del presidente del Gobierno, reclaman el cumplimiento íntegro de los acuerdos y no dan aún por acabada la legislatura

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:15

Comenta

Los guiños de Pedro Sánchez no son suficientes para Junts, que se mantiene en su posición de alejamiento de los socialistas. «Hemos roto y ... hemos roto de verdad», ha asegurado este miércoles la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. «Cuando rompemos, rompemos», ha reiterado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  2. 2 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo…»
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  9. 9 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  10. 10

    Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»

Junts replica a Sánchez con un portazo: «Hemos roto de verdad»