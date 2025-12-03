Subijana alerta de la falta de jueces en Euskadi: «Estamos resolviendo menos de lo que entra, hacen falta 150 magistrados más»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) Iñaki Subijana ha comparecido a petición propia este miércoles en el Parlamento Vasco para ... dar detalles de la Memoria Judicial de 2024. Durante su intervención, Subijana ha ahondado en la saturación que sufre el sistema judicial vasco y ha concretado que la falta de jueces es el «talón de Aquiles de la justicia en Euskadi». También ha planteado que haría falta llegar a «los 400» magistrados para alcanzar la media europea. Es decir, se debería aumentar la plantilla judicial en unas 150 plazas para llegar a la media de la Unión Europea, que es de 7 jueces más por cada 100.000 habitantes. Subijana apunta hacia este «déficit» como el principal problema.

En lo referente a la petición de aumento de plantilla realizada en abril del presente curso –se solicitaron destinar 29 plazas más–, el presidente del TSJPV ha calificado de «nada satisfactoria» la respuesta recibida desde el Gobierno central. «Recibimos un bofetón», ha lamentado Subijana.

En su intervención ha explicado que, en general, los índices registrados en términos de resolución judicial, pendencia y congestión «van a peor». Entre los años 2023 y 2024, estos indicadores han pasado de 0.93 a 0.88 en el caso de la resolución de casos; de 0,62 a 0,68 en pendencia, es decir, en los casos pendientes de resolver; y de 1,62 a 1,68 en congestión.

47.000 asuntos más que en 2023

El balance es negativo pese a que el número de resoluciones se ha incrementado, con 36.000 más que en 2023 según ha expuesto Subijana. Esto se debe a que el año pasado ingresaron en los juzgados vascos 47.000 asuntos más que en el ejercicio anterior. Esto es, que «el incremento en la capacidad de respuesta no llega a absorber el incremento más amplio de los asuntos que entran». El responsable del TSJPV se queja de que «estamos resolviendo menos de lo que entra; se está acumulando lo que se deja de resolver, y la acumulación anual da lugar a un efecto estructural que se va expandiendo». En definitiva, se deba a una «menor capacidad de respuesta judicial».

Subijana ha hecho referencia a que los «problemas más acuciantes» de congestión se concentran en los juzgados de Donostia, Bilbao, Vitoria y Barakaldo, donde «se están concentrando las grandes situaciones de pendencia».