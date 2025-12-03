Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñaki Subijana, presidente del TSJPV antes de su comparecencia en el Parlamento Vasco. Parlamento Vasco

Subijana alerta de la falta de jueces en Euskadi: «Estamos resolviendo menos de lo que entra, hacen falta 150 magistrados más»

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señala que la falta de personal es el «talón de Aquiles» y lamenta el «bofetón» con el que el Gobierno central respondió a su petición de aumentar las plazas judiciales

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:52

Comenta

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) Iñaki Subijana ha comparecido a petición propia este miércoles en el Parlamento Vasco para ... dar detalles de la Memoria Judicial de 2024. Durante su intervención, Subijana ha ahondado en la saturación que sufre el sistema judicial vasco y ha concretado que la falta de jueces es el «talón de Aquiles de la justicia en Euskadi». También ha planteado que haría falta llegar a «los 400» magistrados para alcanzar la media europea. Es decir, se debería aumentar la plantilla judicial en unas 150 plazas para llegar a la media de la Unión Europea, que es de 7 jueces más por cada 100.000 habitantes. Subijana apunta hacia este «déficit» como el principal problema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo…»
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  8. 8 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»
  9. 9 Alberto Chicote acude a San Sebastián con su duelo de restaurantes para buscar la mejor merluza
  10. 10

    Dentro del edificio okupado de la polémica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Subijana alerta de la falta de jueces en Euskadi: «Estamos resolviendo menos de lo que entra, hacen falta 150 magistrados más»

Subijana alerta de la falta de jueces en Euskadi: «Estamos resolviendo menos de lo que entra, hacen falta 150 magistrados más»