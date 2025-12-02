Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 2 de diciembre 2025, 21:07
Trabajo: Gipuzkoa nunca ha tenido tantos trabajadores: alcanza los 343.334 cotizantes
Política: El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el 'caso Belate', para intentar cerrar la crisis con sus socios
... Internacional: Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
Política: Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura
Real Sociedad: Sergio: «Espero que el Reus no nos gane en ilusión porque la Copa es importante para nosotros»
Sociedad: Euskadi regula las familias monoparentales: podrán solicitar ayudas a la conciliación desde enero
Política: La jueza recibe el vídeo de la llegada de Mazón a Emergencias el día de la dana
San Sebastián: Insausti tiende la mano a los okupas de Martutene que quieran reinsertarse y salgan del edificio antes del jueves
Internacional: Bruselas abre la puerta a revisar el fin de los motores de combustión más allá de 2035
Política: EH Bildu confirma su 'no' a los Presupuestos de Gipuzkoa mientras el PP mantiene abierto el diálogo con el Gobierno foral
