Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:07

Trabajo: Gipuzkoa nunca ha tenido tantos trabajadores: alcanza los 343.334 cotizantes

Política: El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el 'caso Belate', para intentar cerrar la crisis con sus socios

... Internacional: Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»

  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  8. 8

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica
  9. 9

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  10. 10 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco

