Gipuzkoa nunca ha tenido tantos trabajadores: alcanza los 343.334 cotizantes

El mercado laboral guipuzcoano atraviesa por uno de los mejores años de su historia al apuntarse en noviembre otro récord más de afiliación, y ya ... van seis meses de máximos históricos en este presente 2025. A las puertas de la Navidad, la cifra de ocupados ha alcanzado en el territorio 343.334 cotizantes, 800 más que en octubre. Con estos datos del penúltimo mes del año cabe esperar que se cierre este ejercicio con una cifra incluso más alta, ya que el periodo navideño suele ser propicio para la contratación laboral.

La Educación vuelve a erigirse como el gran impulsor del empleo en Gipuzkoa en noviembre, al ganar 603 cotizantes, como ya hiciera en el pasado mes de octubre por la vuelta a la normalidad tanto del curso escolar como de las academias. Así, el 75% de los nuevos empleos creados en el undécimo mes del año provienen de este sector de actividad. También evolucionan de forma positiva las Actividades Sanitarias (+184), las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (+159), la Administración Pública y Defensa (+117) y el Comercio (+113). Por contra, la Hosteleria pierde 278 cotizantes, mientras que Industria y Construcción tan solo ganan dos y tres afiliados, respectivamente.

En Bizkaia, la afiliación crece en mayor medida, ya que aumenta en 2.968 cotizantes, y en Araba lo hace en 636, lo que deja al conjunto de Euskadi 4.404 empleos más que en octubre, hasta superar el listón de 1.036.000. En concreto, se sitúa en 1.036.074, batiendo un nuevo récord.

Mil parados menos en Euskadi

Este aumento del número de afiliados ha conllevado un descenso de la cifra de desempleados respecto a octubre. En concreto, se han reducido en 170 personas, hasta cerrar el mes de noviembre con 28.179 parados registrados en los servicios de Lanbide. Una bajada que también se produce en el resto de territorios vascos, con 666 menos en Bizkaia y 287 menos en Araba, lo que deja al conunto de Euskadi con descenso de 1.123 parados, hasta los 106.486.

El paro baja más entre las mujeres (-944) que entre los hombres (-179) en Gipuzkoa, y sobre todo en el colectivo de lo más jóvenes, de los menores de 30 años (-611). Por sector de actividad, los servicios se apunta un importante descenso en la cifra de parados, con 1.216 trabajadores registrados en Lanbide.