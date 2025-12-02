Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Educación vuelve a impulsar al empleo guipuzcoano a un nuevo récord de afiliación. De la Hera

Gipuzkoa nunca ha tenido tantos trabajadores: alcanza los 343.334 cotizantes

Educación vuelve a tirar del empleo en el territorio al sumar más de 600 cotizantes en noviembre

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 09:38

Comenta

El mercado laboral guipuzcoano atraviesa por uno de los mejores años de su historia al apuntarse en noviembre otro récord más de afiliación, y ya ... van seis meses de máximos históricos en este presente 2025. A las puertas de la Navidad, la cifra de ocupados ha alcanzado en el territorio 343.334 cotizantes, 800 más que en octubre. Con estos datos del penúltimo mes del año cabe esperar que se cierre este ejercicio con una cifra incluso más alta, ya que el periodo navideño suele ser propicio para la contratación laboral.

