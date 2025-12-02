Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una madre con su hija, con la que forma una familia monoparental, en un parque. Antonio Tanarro

Euskadi regula las familias monoparentales: podrán solicitar ayudas a la conciliación desde enero

El Gobierno Vasco aprueba un decreto la acreditación de estas familias, hasta 21.000 en el conjunto del País Vasco, que podrán obtener ayudas y otros beneficios

A. A.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:56

Comenta

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el nuevo Decreto de Familias Monoparentales, que regula la acreditación de las familias monoparentales-monomarentales y las familias ... en situación de monoparentalidad-monomarentalidad a través de un nuevo certificado digital. Una vez obtenido este certificado, los beneficios que cada familia pueda obtener los establecerá cada departamento, institución o entidad en el marco de su propio ámbito de actuación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  7. 7 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  8. 8

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  9. 9 Condenado a tres años de prisión un educador de un centro de Aia por agredir sexualmente a una joven tutelada
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo…»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi regula las familias monoparentales: podrán solicitar ayudas a la conciliación desde enero

Euskadi regula las familias monoparentales: podrán solicitar ayudas a la conciliación desde enero