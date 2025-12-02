Insausti dice que quienes quieran reinsertarse habrán salido del edificio okupado de Martutene antes del desalojo del jueves

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha señalado este martes en rueda de prensa que, ante el desalojo del antiguo instituto de Martutene, previsto ... para este jueves, «no pido ni buenismo ni populismo. Donostia ha decidido hablar claro y mirar de frente al problema».

Actualmente, 111 personas viven en el edificio, según el dato facilitado por varios colectivos de acogida ciudadana que tienen previsto concentrarse el jueves frente a los juzgados de Atotxa en protesta por el desalojo.

El Ayuntamiento donostiarra, ha explicado Insausti, lleva tiempo trabajando con aquellos inquilinos del edificio que están dispuestos a recorrer una vía de «reinserción social y laboral» y espera que estos, que no cuantificó, «estén ya fuera del inmueble» cuando se produzca el desalojo este próximo jueves.

La administración municipal, por medio de educadores de calle, lleva haciendo «un trabajo individualizado» con un grupo de personas que viven en este edificio para ayudarles en su reinserción social y laboral, un camino que exigirá por su parte «aceptar unas condiciones de convivencia». Insausti ha admitido, sin embargo, que hay otra parte de los inquilinos «que no quieren saber nada de nosotros, incluso que delinquen».

La labor del Ayuntamiento será ayudar en itinerarios de inclusión a aquellos que accedan y cumplan una serie de condiciones, grupo de personas que, señaló Insausti, estarán ya fuera del edificio cuando se proceda al desalojo este jueves.