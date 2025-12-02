Gipuzkoa necesita aumentar un 15% las plazas para personas sin recursos en cinco años
Las comarcas con más servicios en la actualidad son Donostialdea, Bidasoa y Oarsoaldea, según refleja el mapa de servicios sociales
San Sebastián
Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00
El aumento de personas sin hogar en las calles de Gipuzkoa, y especialmente en Donostia –donde se concentran más de 400 de las 500 ... personas 'sin techo' del territorio–, ha derivado en una petición expresa del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana para que el resto de comarcas desplieguen también los recursos necesarios. El inminente desalojo del edificio okupado de Martutene, con más de un centenar de personas en el interior, tensará más la estructura, ha advertido el Consistorio, que ya ha informado de que atenderá a la mayoría en otros centros, probable y principalmente el albergue de La Sirena, según ha informado este periódico.
La foto fija disponible para tratar de radiografiar qué servicios ofrece cada zona es el Mapa de Servicios Sociales 2024-2030, un diagnóstico que realiza la Diputación de Gipuzkoa y en el que se refleja que el territorio debe aumentar un 15% las plazas para personas en exclusión, tanto en recursos de día como nocturnos. Si bien, las necesidades son dispares en función de la comarca. Así, Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoa son las tres zonas que más plazas disponen y que cumplirían con las recomendaciones de necesidades a futuro.
Según este documento, Donostia, por ejemplo, estaría ahora con 24 plazas por encima de las necesidades calculadas para 2030 en centros de acogida nocturna. Oarsoaldea tendría 18 de más. Mientras que Buruntzaldea, Debagoiena, Goierri o Urola Kosta presentan déficits de plazas para atender a este colectivo de personas vulnerables. El diagnóstico total del territorio en acogida nocturna, por ejemplo, es que faltarían 25 plazas.
El Ayuntamiento denuncia que hay un «desequilibrio» en la oferta de plazas entre la capital y otras comarcas
Ahora bien, se trata de un mapa de recomendaciones, no es una exigencia legal, explican fuentes conocedoras de los servicios sociales. La foto además analiza la situación por comarcas, lo que hace aún más complejo las posibilidades de acuerdo y proyectos comunes, frente a las decisiones que pueda adoptar cada ayuntamiento por su cuenta.
Y se trata asimismo de una recomendación basada en un cálculo «no técnico» que valora las coberturas potenciales de atención para tratar de elaborar una planificación, pero que ofrecen una foto fija de una realidad compleja y variable que, además, ha ido en aumento en los dos últimos años. Es decir, los objetivos marcados en ese Mapa de Servicios Sociales 2024-2030 no significan que esas coberturas resulten suficientes, indican las mismas fuentes.
Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoa son las zonas con más plazas y cumplirían las previsiones de futuro
De hecho, los datos del último recuento de personas sin techo en Gipuzkoa revelan un aumento significativo. En 2024 se contabilizaron 524 personas en situación de calle, casi el doble de las 276 que se localizaron en el conteo de 2022. La gran mayoría estaban en Donostia (413), la ciudad vasca con la mayor tasa de personas sin hogar, por encima de Bilbao y Vitoria.
Estos datos han llevado a la Alcaldía de Donostia a volver a poner sobre la mesa el debate sobre qué recursos ofrece cada municipio. Desde el gabinete de Jon Insausti sostienen que «Donostia es el único municipio de Gipuzkoa que mantiene una red de servicios sociales de este alcance, lo que provoca un claro efecto de demanda inducida, al concentrarse en la ciudad personas en exclusión procedentes de otros municipios que carecen de recursos equivalentes». Una situación que «ha generado un desequilibrio creciente entre la presión asistencial que soporta Donostia y la corresponsabilidad efectiva del resto de municipios de la comarca, que se desentienden de cumplir con lo que les obliga la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Cartera».
Competencias repartidas
La respuesta a qué recursos tendría que tener cada municipio no es sencilla, según explican fuentes conocedoras del sistema de servicios sociales. Para empezar, las competencias están repartidas entre los ayuntamientos y la Diputación Foral de Gipuzkoa. De momento, Donostia ha pedido una reunión a los alcaldes de la zona, una invitación a la que los municipios consultados se muestran receptivos, aunque recuerdan que en Oarsoaldea ya está activo el albergue Belabaratz y Buruntzaldea trabaja en el embrión de un nuevo recurso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión