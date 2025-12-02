Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas sin hogar duermen por la noche en una calle de Tolosa. IÑIGO ROYO

Gipuzkoa necesita aumentar un 15% las plazas para personas sin recursos en cinco años

Las comarcas con más servicios en la actualidad son Donostialdea, Bidasoa y Oarsoaldea, según refleja el mapa de servicios sociales

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

El aumento de personas sin hogar en las calles de Gipuzkoa, y especialmente en Donostia –donde se concentran más de 400 de las 500 ... personas 'sin techo' del territorio–, ha derivado en una petición expresa del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana para que el resto de comarcas desplieguen también los recursos necesarios. El inminente desalojo del edificio okupado de Martutene, con más de un centenar de personas en el interior, tensará más la estructura, ha advertido el Consistorio, que ya ha informado de que atenderá a la mayoría en otros centros, probable y principalmente el albergue de La Sirena, según ha informado este periódico.

