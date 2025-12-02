Gipuzkoa necesita aumentar un 15% las plazas para personas sin recursos en cinco años

El aumento de personas sin hogar en las calles de Gipuzkoa, y especialmente en Donostia –donde se concentran más de 400 de las 500 ... personas 'sin techo' del territorio–, ha derivado en una petición expresa del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana para que el resto de comarcas desplieguen también los recursos necesarios. El inminente desalojo del edificio okupado de Martutene, con más de un centenar de personas en el interior, tensará más la estructura, ha advertido el Consistorio, que ya ha informado de que atenderá a la mayoría en otros centros, probable y principalmente el albergue de La Sirena, según ha informado este periódico.

La foto fija disponible para tratar de radiografiar qué servicios ofrece cada zona es el Mapa de Servicios Sociales 2024-2030, un diagnóstico que realiza la Diputación de Gipuzkoa y en el que se refleja que el territorio debe aumentar un 15% las plazas para personas en exclusión, tanto en recursos de día como nocturnos. Si bien, las necesidades son dispares en función de la comarca. Así, Donostialdea, Oarsoaldea y Bidasoa son las tres zonas que más plazas disponen y que cumplirían con las recomendaciones de necesidades a futuro.

Cobertura de Servicios Sociales en Gipuzkoa 2023 - 2030 SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA Para personas en situación de exclusión Por encima de la proyección 2030 Por debajo de la proyección 2030 GIPUZKOA 2023 2030 151 180 -29 9 5 6 8 1 3 7 2 4 1 2 Alto Deba Bajo Deba 2023 2030 2023 2030 0 15 0 13 -13 -15 4 3 Goierri Urola Kosta 2023 2030 2023 2030 0 17 0 19 -17 -19 6 5 Buruntzaldea San Sebastián 2023 2030 2023 2030 60 46 0 19 -19 +14 7 8 Tolosaldea Oarsoaldea 2023 2030 2023 2030 0 12 31 18 +13 -12 9 Bidasoa 2023 2030 60 19 +41 SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA GIPUZKOA 2023 2030 181 206 -25 9 5 6 8 1 3 7 2 4 1 2 Alto Deba Bajo Deba 2023 2030 2023 2030 24 16 0 18 +8 -18 3 4 Goierri Urola Kosta 2023 2030 2023 2030 4 21 0 20 -17 -20 5 6 San Sebastián Buruntzaldea 2023 2030 2023 2030 0 21 78 54 +24 -21 7 8 Tolosaldea Oarsoaldea 2023 2030 2023 2030 7 13 39 21 -6 +18 9 Bidasoa 2023 2030 29 22 +7 PISOS DE ACOGIDA Para atención de situaciones de urgencia social GIPUZKOA 2023 2030 361 287 +74 9 5 6 8 1 3 7 2 4 1 2 Alto Deba Bajo Deba 2023 2030 2023 2030 38 22 25 25 +16 0 3 4 Goierri Urola Kosta 2023 2030 2023 2030 26 30 50 27 +23 -4 5 6 San Sebastián Buruntzaldea 2023 2030 2023 2030 24 30 72 75 -3 -6 7 8 Tolosaldea Oarsoaldea 2023 2030 2023 2030 48 19 20 29 +29 -9 9 Bidasoa 2023 2030 58 31 +27 VIVIENDAS TUTELADAS Para personas en riesgo de exclusión GIPUZKOA 2023 2030 153 110 +43 9 5 6 8 1 3 7 2 4 1 2 Alto Deba Bajo Deba 2023 2030 2023 2030 16 16 4 18 0 -14 4 3 Goierri Urola Kosta 2023 2030 2023 2030 17 21 0 20 -4 -20 5 6 San Sebastián Buruntzaldea 2023 2030 2023 2030 33 21 21 54 -33 +12 7 8 Tolosaldea Oarsoaldea 2023 2030 2023 2030 31 13 26 21 +18 +5 9 Bidasoa 2023 2030 5 22 -17 FUENTE: Diputación de Gipuzkoa GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Cobertura de Servicios Sociales en Gipuzkoa 2023 - 2030 Por encima de la proyección 2030 Por debajo de la proyección 2030 Bidasoa SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA (Para personas en situación de exclusión) 2023 2030 60 19 San Sebastián +41 2023 2030 60 46 Buruntzaldea +14 2023 2030 0 19 -19 Bajo Deba 2023 2030 0 13 -13 Urola Kosta 2023 2030 0 19 Oarsoaldea -19 2023 2030 Tolosaldea 31 18 2023 2030 +13 0 12 -12 Alto Deba Goierri 2023 2030 2023 2030 0 15 0 17 GIPUZKOA -15 -17 2023 2030 151 180 -29 Cifras expresadas en plazas Bidasoa 2023 2030 SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA 29 22 San Sebastián +7 2023 2030 Bajo Deba Buruntzaldea 78 54 +24 2023 2030 2023 2030 24 16 0 21 +8 -21 Urola Kosta 2023 2030 4 21 Oarsoaldea -17 2023 2030 Tolosaldea 39 21 2023 2030 +18 7 13 -6 Alto Deba Goierri 2023 2030 2023 2030 0 18 0 20 GIPUZKOA -18 -20 2023 2030 181 206 -25 PISOS DE ACOGIDA (Para atención de situaciones de urgencia social ) Bidasoa 2023 2030 San Sebastián 58 31 2023 2030 +27 Urola Kosta Bajo Deba Buruntzaldea 72 75 -3 2023 2030 2023 2030 2023 2030 38 22 26 30 24 30 +16 -4 -6 Oarsoaldea 2023 2030 Tolosaldea 20 29 2023 2030 -9 48 19 +29 Alto Deba Goierri 2023 2030 2023 2030 25 25 50 27 GIPUZKOA 0 +23 2023 2030 361 287 +74 Bidasoa VIVIENDAS TUTELADAS (Para personas en riesgo de exclusión) 2023 2030 5 22 San Sebastián -17 2023 2030 Bajo Deba Buruntzaldea 21 54 -33 2023 2030 2023 2030 16 16 33 21 0 +12 Urola Kosta 2023 2030 17 21 Oarsoaldea -4 2023 2030 Tolosaldea 26 21 2023 2030 +5 31 13 +18 Alto Deba Goierri 2023 2030 2023 2030 4 18 0 20 GIPUZKOA -14 -20 2023 2030 153 110 +43 FUENTE: Diputación de Gipuzkoa GRÁFICO: F.J. Según este documento, Donostia, por ejemplo, estaría ahora con 24 plazas por encima de las necesidades calculadas para 2030 en centros de acogida nocturna. Oarsoaldea tendría 18 de más. Mientras que Buruntzaldea, Debagoiena, Goierri o Urola Kosta presentan déficits de plazas para atender a este colectivo de personas vulnerables. El diagnóstico total del territorio en acogida nocturna, por ejemplo, es que faltarían 25 plazas.

Ahora bien, se trata de un mapa de recomendaciones, no es una exigencia legal, explican fuentes conocedoras de los servicios sociales. La foto además analiza la situación por comarcas, lo que hace aún más complejo las posibilidades de acuerdo y proyectos comunes, frente a las decisiones que pueda adoptar cada ayuntamiento por su cuenta.

Y se trata asimismo de una recomendación basada en un cálculo «no técnico» que valora las coberturas potenciales de atención para tratar de elaborar una planificación, pero que ofrecen una foto fija de una realidad compleja y variable que, además, ha ido en aumento en los dos últimos años. Es decir, los objetivos marcados en ese Mapa de Servicios Sociales 2024-2030 no significan que esas coberturas resulten suficientes, indican las mismas fuentes.

De hecho, los datos del último recuento de personas sin techo en Gipuzkoa revelan un aumento significativo. En 2024 se contabilizaron 524 personas en situación de calle, casi el doble de las 276 que se localizaron en el conteo de 2022. La gran mayoría estaban en Donostia (413), la ciudad vasca con la mayor tasa de personas sin hogar, por encima de Bilbao y Vitoria.

Estos datos han llevado a la Alcaldía de Donostia a volver a poner sobre la mesa el debate sobre qué recursos ofrece cada municipio. Desde el gabinete de Jon Insausti sostienen que «Donostia es el único municipio de Gipuzkoa que mantiene una red de servicios sociales de este alcance, lo que provoca un claro efecto de demanda inducida, al concentrarse en la ciudad personas en exclusión procedentes de otros municipios que carecen de recursos equivalentes». Una situación que «ha generado un desequilibrio creciente entre la presión asistencial que soporta Donostia y la corresponsabilidad efectiva del resto de municipios de la comarca, que se desentienden de cumplir con lo que les obliga la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Cartera».

Competencias repartidas

La respuesta a qué recursos tendría que tener cada municipio no es sencilla, según explican fuentes conocedoras del sistema de servicios sociales. Para empezar, las competencias están repartidas entre los ayuntamientos y la Diputación Foral de Gipuzkoa. De momento, Donostia ha pedido una reunión a los alcaldes de la zona, una invitación a la que los municipios consultados se muestran receptivos, aunque recuerdan que en Oarsoaldea ya está activo el albergue Belabaratz y Buruntzaldea trabaja en el embrión de un nuevo recurso.