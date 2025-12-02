Sergio: «Espero que el Reus no nos gane en ilusión porque la Copa es importante para nosotros»

Miguel González San Sebastián Martes, 2 de diciembre 2025, 14:29 | Actualizado 14:53h. Comenta Compartir

Sergio Francisco se lleva a 23 jugadores para afrontar el encuentro de la segunda ronda de Copa ante el Reus (miércoles, 21.00 horas). Las ausencias de Aramburu y Sucic son las notas más destacadas, por unos problemas físicos, tampoco están Zubeldia ni Karrikaburu, que se ha ejercitado este martes con el grupo, y viajan los jóvenes del Sanse Luken Beitia, Carbonell y Carrera.

El técnico realista ha explicado que «hemos metido a Carbonell y los demás son los del entrenamiento. Karrikaburu ha hecho la primera sesión con el grupo y necesita algo más de tiempo para estar en una convocatoria después de cinco semanas y media fuera. Los demás no están para entrar en la convocatoria porque están con problemas».

A corto plazo ha expresado su confianza en que cuatro de las ausencias de este miércoles en la Copa puedan estar disponibles el sábado en Mendizorrotza. «Karrikaburu espero que pueda llegar al fin de semana y Aramburu, Zubeldia y Sucic también».

El irundarra avisa que el Reus es un equipo complicado a pesar de militar en Segunda RFEF. «Es un buen conjunto que está compitiendo bien en su categoría. Tiene capacidad técnica, sabe jugar y habrá que tener mucho cuidado porque le damos mucha importancia a la competición. Así que que tenemos que salir con un 100% de implicación y concentración».

Entiende que será un encuentro diferente a los que ha podido ver en los vídeos del Reus. «Para ellos será un partido distinto ante un equipo de Primera División y en casa. Los partidos que les hemos visto nos dicen que saben jugar. Desde una línea de tres o de cinco atrás juegan bien con balón e intercambian mucho las posiciones en campo contrario. Contra el Barça B jugaron muy bien y dominaron el partido. Me parece un buen equipo y estará motivado».

A Sergio no le gusta la palabra rotar para definir la alineación que pueda presentar mañana. «Elegiré los jugadores que sean los mejores para el partido. Hay jugadores con más carga de minutos y cuando acabamos un partido vemos el estado de cada jugador. Últimamente están participando muchos en Liga y hay muchos que están para aportar mañana. Volveremos a ver un once para competir hasta ese minuto 60 del que suelo hablar y luego jugadores para los cambios que nos puedan aportar según vaya el partido. Elegiré el que crea que vaya a ser el mejor equipo para este encuentro».

A diferencia de la anterior eliminatoria contra el Negreira, en la que formó con una alineación de futbolistas que no venían jugando en Liga, ahora deja la puerta abierta a mezclar titulares en Liga con otros que vienen participando menos para hacer frente al Reus. «Va a haber de las dos cosas. Tenemos plantilla para elegir. Están participando muchos jugadores y llegan con dinámica de minutos. Hay menos jugadores descolgados que en la ronda anterior. Contra el Negreira sí que algunos habían tenido pocos minutos. Va a haber un poco de todo, jugadores con más participación y otros que están jugando menos».

Cree que el hecho de no estar participando esta temporada en Europa obliga a la Real a llegar más lejos en la Copa para mantener a la plantilla activo. «El reto es afrontar las dos competiciones con ilusión e ir pasando rondas en la Copa que nos sirva para que el equipo crezca. ¿Presión? No creo que sea mayor que la de cualquier partido o entrenamiento. Cada partidos vamos con la presión del equipo que somos y lo que queremos hacer. La Copa no nos genera una presión, lo que necesitamos es ese punto de concentración para jugarla al 100%. Más que con la presión tiene que ver con la motivación y la concentración con la que juguemos».

Sergio agradece que el encuentro se dispute en un campo de césped natural como sucedió en la primera ronda ante el Negreira. «No va a ser excusa. Es un campo que está bien tanto en cuanto a dimensiones como al césped, que lo van a tener lo mejor que puedan. En estas eliminatorias hay que adaptarse a lo que tenemos, pero estamos contentos de jugar en un campo así».

A pesar de jugar en un terreno de buenas medidas y hierba natural, el técnico blanquiazul espera un encuentro complicado. «Espero un partido muy difícil porque el rival sabe jugar y estará muy motivado. Tendremos que competir desde el primer minuto si queremos llevarlo adelante. No veo un rival replegado durante 90 minutos. Seguro que hay fases en las que nos juega de tú a tú y nos obliga a estar muy concentrados para superar situaciones de dificultad. Lo que viene haciendo la Real en los últimos años hace que muchos equipos quieran enfrentarse a nosotros, pero ojalá que sea pasando nosotros de ronda».

El Reus no ha ganado desde que el sorteo le emparejó ante la Real, lo que demuestra lo mucho que está pensando en este partido. «Seguro que desde el momento que salió la Real en la Copa, ellos tienen el partido en la cabeza. Tienen mucha ilusión para pasar de ronda y nosotros también mucha ilusión por esta Copa. Espero que no nos ganen en ilusión porque además de lo que significa seguir adelante, es una competición que nos ayuda a gestionar mejor la plantilla para que todos tengan minutos».

La derrota ante el Villarreal no ha hecho mella en la confianza del equipo. «Seguimos bien. Por cómo se dio el partido el resultado fue un golpe, pero al día siguiente ya le dimos la vuelta. Sabemos qué cosas tenemos que mejorar y que aspectos positivos hubo. Pero eso quedó atrás y ya estamos activados para el siguiente partido como hacemos siempre».

Por último se le ha preguntado por Rupérez, que fue intervenido ayer en Barcelona de sus problemas de menisco en la rodilla. «La operación de Rupe ha salido muy bien. Ha sido positiva en todos los efectos. Estamos todos contentos y ojalá podamos tenerle pronto de vuelta».

