«En Reus están escarmentados por su pasado»

La Real Sociedad no va a hacer turismo a Reus, aunque no sea un mal destino para ello. A escasos 16 kilómetros de Tarragona, capital de la comarca del Baix Camp, la ciudad a la que llega mañana el conjunto txuri-urdin es reconocida por sus joyas arquitectónicas modernistas y su fuerte industria, además de por ser la cuna del vermú en el país. «Reus, París y Londres», es la frase hecha más popular entre los reusenses para recordar la potencia económica industrial y mercantil de la ciudad en el pasado y que hace referencia a los tres mercados europeos donde en el siglo XVIII se establecían los precios del aguardiente.

El partido de Copa es una buena excusa para conocer la ciudad, que presume de tener uno de los mejores equipos de hockey patines del continente, herencia de la burguesía catalana que sigue marcando el carácter de la ciudad. El Reus Deportiu es uno de los clubes más laureados a nivel nacional e internacional. Cuenta en su palmarés con ocho Copas de Europa, solo superado por el Barcelona.

El fútbol lleva presente desde 1909, la fundación del Deportiu, pero ha permanecido a la sombra del vecino y a la vez eterno rival Nàstic de Tarragona. Aunque duela. El curso pasado se celebró la eliminación del conjunto tarraconense en la fase de ascenso a Segunda División a manos del Sanse.

Las páginas más brillantes en la historia del club rojinegro precedieron a las más negras. El Reus Deportiu ascendió por primera vez a Segunda en 2016, pero su aventura en la categoría de plata concluyó de manera abrupta en 2019. Primero con su expulsión del campeonato por impagos y un año después con su disolución definitiva.

El Deportiu desapareció, pero de sus cenizas comenzó a gestarse en 2021 el Reus Reddis, club al que se enfrentará mañana el cuadro txuri-urdin. Esta nueva entidad, surgida bajo el paraguas del Reddis, un club nacido en 1922 en Reus que siempre se caracterizó por su trabajo de formación, pero que tenía su sede en un campo de hierba artificial a las afueras del municipio.

Ascenso meteórico

En 2022 cambió el escudo y adoptó los colores rojo y negro del histórico Deportiu –la indumentaria original del Reddis era blanquiazul– para cubrir el agujero futbolístico existente en la localidad. Hoy juega sus partidos como local en el campo municipal de Reus, donde lo hacía el Deportiu.

El club ha protagonizado un crecimiento meteórico desde entonces, con tres ascensos de categoría en cuatro temporadas, lo que le ha dejado a las puertas de entrar en Primera RFEF. En 2022 ascendió a Primera Catalana y un año después continuó con su escalada a Tercera RFEF. Esta temporada compite por primera vez en Segunda RFEF, pero no tiene prisas por alcanzar la élite.

Así lo descubre Fernando Guerrico, un tolosarra aficionado a la Real asentado en Salou desde 30 años y que trabaja en Reus. Fue entrenador del extinto club y también del Reddis. Mañana acudirá al campo con el corazón dividido. «Van paso a paso. Están muy escarmentados, porque hace años, por querer hacer las cosas demasiado rápido, se metió gente que prometía que en dos años iba a llevar al club a Primera y al final acabó desapareciendo. Han hecho un equipito majo entre veteranos y chavales, con muchas ganas, gente muy implicada, de la zona», destaca.

«El Reus siempre ha trabajado bien la cantera. Aquí salen buenos futbolistas», confirma Guerrico, que sabe muy bien de lo que habla por experiencia. «En los últimos años están haciendo las cosas bastante bien y ha pasado de ser un club que no tenía nada a que lo hayan reflotado. Este partido les va muy bien como escaparate para dar un poquito de impulso a la ciudad y que vuelva a engancharse con el fútbol», destaca también.

Buen campo

Este guipuzcoano, que fue asistente del primer equipo del Reus cuando este militó en Segunda B en 2002, adelanta que la Real no va a encontrar excusas en el campo donde se va a jugar el partido. «Tiene buenas dimensiones, se puede jugar bien a fútbol, la pelota va a rodar, no se va a encontrar la típica encerrona». Advierte, eso sí, que los locales «van a salir con ganas».

«Esta eliminatoria les ha arreglado el presupuesto del año. Han vendido todas las entradas y todo el que quería ir al partido tenía que comprar localidad, fuera socio o no. Habrá mucho ambiente. En las seis primeras horas en las que se pusieron a la venta las entradas se llegaron a vender 2.000 billetes», subraya.

«Aquí ha sentado muy bien que haya tocado la Real. Es un equipo al que se tiene mucha simpatía y nosotros nunca hemos tenido un problema con decir que éramos de la Real», admite Guerrico.

En Reus ya están preparados para recibir a la Real y hacer un alto en su andadura en Segunda RFEF. Se encuentra en puestos de playoff de ascenso, en la cuarta posición, a cinco puntos del líder Poblense. En la última jornada no pudo pasar del empate a cero ante el Porreres, colista de la categoría.

«El equipo está formando mayoritariamente por jugadores catalanes», indica Guerrico. «Aquí hay un lema que dice 'De Reus de tota la vida' que encaja muy bien con este nuevo proyecto», concluye. Mañana será un día grande para el Reus, único equipo de Tarragona que se mantiene en liza en Copa. El Reus Reddis quiere mantener el legado del fútbol de la ciudad, pero sin caer en los errores del pasado. La Real es un buen rival para empezar.

