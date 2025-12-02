Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Etta Eyong celebra el gol que marcó ante el Betis. GETTY

Camerún cita a Etta Eyong para la Copa África y se perderá el partido ante la Real

El duelo ante el conjunto granota se disputa el 20 de diciembre y el torneo arranca un dia después

Álvaro Guerra

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:32

Comenta

La gran amenaza del Levante, Etta Eyong, apunta a perderse el duelo que enfrentará al conjunto granota ante la Real Sociedad el próximo 20 de diciembre (16.15 horas) por su convocatoria a la Copa África, que arrancará un día después del choque liguero.

Era un secreto a voces y ya es oficial. El delantero de Douala, autor de seis goles en lo que llevamos de curso (uno de ellos con el Villarreal a principio de temporada), está entre los 28 jugadores elegidos por el nuevo seleccionador camerunés, David Pagou, nombrado este mismo lunes en sustitución de Marc Brys.

Aunque el Levante todavía no conoce la fecha exacta en la que Etta debe incorporarse con su selección, los 'Leones Indomables' debutarán en la Copa de África el 24 de diciembre ante la Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang, por lo que no podrá jugar seguro cuatro días antes ante el conjunto realista en el Ciutat de València.

Además del ariete granota, en la lista figura Boyomo, central de Osasuna, que también estará presente en el campeonato africano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  6. 6 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Condenado a tres años de prisión un educador de un centro de Aia por agredir sexualmente a una joven tutelada
  9. 9 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  10. 10 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Camerún cita a Etta Eyong para la Copa África y se perderá el partido ante la Real

Camerún cita a Etta Eyong para la Copa África y se perderá el partido ante la Real