Camerún cita a Etta Eyong para la Copa África y se perderá el partido ante la Real El duelo ante el conjunto granota se disputa el 20 de diciembre y el torneo arranca un dia después

Álvaro Guerra Martes, 2 de diciembre 2025, 14:32 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

La gran amenaza del Levante, Etta Eyong, apunta a perderse el duelo que enfrentará al conjunto granota ante la Real Sociedad el próximo 20 de diciembre (16.15 horas) por su convocatoria a la Copa África, que arrancará un día después del choque liguero.

Era un secreto a voces y ya es oficial. El delantero de Douala, autor de seis goles en lo que llevamos de curso (uno de ellos con el Villarreal a principio de temporada), está entre los 28 jugadores elegidos por el nuevo seleccionador camerunés, David Pagou, nombrado este mismo lunes en sustitución de Marc Brys.

Aunque el Levante todavía no conoce la fecha exacta en la que Etta debe incorporarse con su selección, los 'Leones Indomables' debutarán en la Copa de África el 24 de diciembre ante la Gabón de Pierre-Emerick Aubameyang, por lo que no podrá jugar seguro cuatro días antes ante el conjunto realista en el Ciutat de València.

Además del ariete granota, en la lista figura Boyomo, central de Osasuna, que también estará presente en el campeonato africano.

Temas

Real Sociedad de Fútbol