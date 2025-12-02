Sergio: «Espero que no nos ganen ellos en cuanto a ilusión»

13:48

Motivación del Reus

Seguro. En el momento que salió la Real como rival en Copa, ellos tienen el partido en la cabeza y no sé si les estará afectado en Liga. Seguro que tienen mucha ilusión en pasar de ronda y ponérnoslo difícil. Nosotros también tenemos mucha ilusión por esta competición y espero que no nos ganen ellos en cuanto a ilusión. Para nosotros es una competición muy importante. Nos ayuda a que podamos gestionar la plantilla, tener más competición para todos. Es importante para todos que le damos esa importancia.