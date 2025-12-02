Sergio: «Espero que no nos ganen ellos en cuanto a ilusión»
El entrenador de la Real espera ver a su equipo motivado en la previa del partido copero ante el Reus
San Sebastián
Martes, 2 de diciembre 2025, 13:31
La Real Sociedad disputa su segunda eliminatoria de Copa y comparece el entrenador Sergio Francisco para hablar de la competición, del encuentro ante el Reus y de la ausencia de Sucic. El irundarra espera que su equipo iguale a su contricante en términos de ilusión y motivación.
13:56
Saludos. Que tengan una buena tarde.
13:56
Un partido de mucho riesgo porque pasar es obligación y caer eliminado, un drama de consecuencias impredecibles. La Real acomete el duelo con ocho bajas que limitan su margen de maniobra y obligan a que actúen jugadores del Sanse como Beitia, Carrera y Carbonell.
13:54
El entrenador no ha incidido mucho en la causa de la ausencia de Sucic. Esgrime unas molestias, pese a que el jugador ni calentó ante el Villarreal. Espera contar con él, con Zubeldia, Karrikaburu y Aramburu el sábado en Gasteiz.
13:54
Aquí finaliza la rueda de prensa de un Sergio Francisco que dice que el equipo titular será una mezcla de jugadores poco habituales y de otros con más minutos en Liga. No se fía del Reus, cree que juega bien al fútbol y espera que su equipo iguale al catalán en términos de ilusión y motivación para no llevarse sustos.
13:52
Terreno de juego
Hemos visto el campo. No va a ser excusa. Las dimensiones están bien y el césped lo van a tener lo mejor que puedan. Creo que en ningún caso va a ser excusa el campo sobre lo que se puede dar en el juego. Es un campo de hierba natural que está bien. Estamos contentos. Habrá que adaptarse a lo que sea.
13:51
Si pesa más la ilusión o la presión
La presión la tenemos. tenemos las dos competiciones. Vamos a cada partido con la presión del equipo que somos y lo que queremos hacer. Debemos tener ese punto de concentración y motivación para afrontarlo al 100%. Tiene que ver más con la motivación que la presión que nos metemos. La presión está siempre, antes de cada partido y de cada entrenamiento.
13:50
Real, el rival más deseado en el sorteo
Lo que lleva haciendo la Real los últimos años le pone en un escenario de club que seguramente agradecen los rivales. Ojalá pasemos de ronda y sigamos teniendo rivales.
13:49
Mayor obligación sin Europa
Es un reto afrontar las dos competiciones con la ilusión de pasar rondas en Copa y competir bien en Liga. Que nos sirvan las dos competiciones para que el equipo crezca.
13:48
Motivación del Reus
Seguro. En el momento que salió la Real como rival en Copa, ellos tienen el partido en la cabeza y no sé si les estará afectado en Liga. Seguro que tienen mucha ilusión en pasar de ronda y ponérnoslo difícil. Nosotros también tenemos mucha ilusión por esta competición y espero que no nos ganen ellos en cuanto a ilusión. Para nosotros es una competición muy importante. Nos ayuda a que podamos gestionar la plantilla, tener más competición para todos. Es importante para todos que le damos esa importancia.
13:46
Rupérez
La operación de Rupe ha salido muy bien. Ha sido positiva a todos los efectos. Todo el mundo está contento de cómo ha salido. Espero que pueda estar con nosotros pronto.
13:46
Ánimos tras Villarreal
Seguimos bien. Fue un golpe al final. Al día siguiente ya le dimos la vuelta. Hay cosas positivas que nos van ayudar. Ya pensamos en este partido, que es el que viene. Hay que activarse. Hay que cerrar el partido anterior y pensar en el siguiente.
13:45
El partido que espera
Espero un partido muy difícil. Hemos tenido suerte con respecto a poder jugar en hierba natural. Nos da cosas contra un rival que sabe jugar y con mucha motivación. Vamos a tener que competir para llevar el partido adelante. No veo un equipo totalmente replegado que nos vaya a esperar los 90 minutos, sino que nos va a plantear el partido no sé si de tú a tú, pero sí va a haber fases que vamos a tener que trabajarlas bien. Es un partido de una dificultad alta como para estar concentrados desde el inicio.
13:42
¿Jugadores inhabituales o habituales?
Va a haber de las dos cosas. Tenemos la plantilla para elegir. Hay muchísimos jugadores en la dinámica de minutos también de Liga. Creo que hay menos descolgados que el día de Negreira. Entre los que empiecen mañana, va a haber de todo, algunos que están jugando menos y algunos que sí lo están haciendo.
13:41
Rotaciones
No me gusta mucho la palabra rotar. Vamos a elegir a los jugadores que entendemos que sean los mejores para el partido. Por supuesto, que hay jugadores con más cargas de minutos. Pero al final vemos cómo está cada jugador después de los partidos. Están participando muchísimos jugadores. Pensamos en un 'once' para competir hasta ese minuto 60 que siempre hablo y jugadores de recambio que nos puedan aportar. Yo no le llamaría rotar. El equipo que elijamos mañana será seguro el mejor que entendamos para este partido.
13:39
Karrika, Sucic, Zubeldia y Aramburu
Espero contar con los tres el fin de semana. Karrika a ver cómo les vemos.
13:38
Mala dinámica del Reus
Para ellos será un partido diferente, en casa, contra un equipo de Primera División, pero te vuelvo a repetir: en los partidos que hemos visto, la sensación que tenemos que es que juegan bien, saben jugar, que desde esa línea de cinco o tres con balón, generan intercambios de posición. Llegan en buen momento con balón. Hemos visto partidos contra el Barça B y han dominado. Y seguro que tienen la motivación arriba del todo.
13:37
Sobre la competición
Hemos hablado con el grupo. Lo que hemos visto del Reus es que es buen equipo, que está compitiendo muy bien en su categoría, que es un equipo que tiene capacidad técnica, que sabe jugar, que hace muchas cosas en el juego. Le damos muchísima importancia a la competición y lo afrontamos con ese 100% de implicación y concentración. La necesitamos, sabiendo lo que son estas eliminatorias.
13:35
La convocatoria, valoración
Hemos decidido hacer esa convocatoria metiendo a Carbonell. Los demás, los que habéis visto en el entrenamiento. Karrika es la primera sesión con el grupo y necesita más tiempo para entrar en la convocatoria. Los demás no están para entrar en la convocatoria. Igor, Luka, Jonmi...están con problemas y no van a estar en la convocatoria. Espero que los tres lleguen al fin de semana,
13:33
Ya comparece Sergio
13:33
Falta Sucic en la convocatoria
La convocatoria de la Real Sociedad está diseñada sin Aramburu ni Sucic. Están Fraga, Carbonell y Carrera del Sanse.
13:27
Oportunidad para los menos habituales
13:02
Eguerdi on!!
Bienvenidos al directo de Sergio Francisco previo al encuentro de Copa del Rey correspondiente a la segunda ronda copera, que enfrenta a la Real con el Reus Reddit. Se trata de una gran oportunidad de seguir adelante y llegar lejos en la competición.
-
