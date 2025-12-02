Sergio cita a los potrillos Carrera, Beitia y Carbonell ante la ausencia de Sucic, Aramburu y Zubeldia
Aramburu, Sucic, Karrikaburu y Zubeldia, que no figuran en la lista de convocados, apuntan a volver este sábado frente al Alavés
Martes, 2 de diciembre 2025, 14:07
La Real Sociedad ha hecho oficial la lista de convocados de cara al duelo de Copa del Rey de este miércoles ante el Reus ( ... 21.00 horas) en la que Sergio Francisco ha citado a tres potrillos: Beitia, Carbonell y el recién debutante Gorka Carrera.
Karrikaburu, que ha saltado por primera vez a entrenar junto al resto de sus compañeros este martes tras su lesión de sóleo, finalmente no figura en la lista de convocados y su vuelta a los terrenos de juego tendrá que esperar.
Los que están descartados para el encuentro de este miércoles son: Zubeldia, Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson, Rupérez, Aramburu, Sucic y 'Karrika'. Eso sí, tal y como ha informado Sergio Francisco en rueda de prensa, el central de Azkoitia, el lateral venezolano, el centrocampista croata y el delantero de Elizondo, este último con más dudas, apuntan a llegar al duelo de este sábado a las 16.15 horas ante el Alavés.
Ahora queda por saber si el técnico de Irun contará con los potrillos en su once inicial. Si el entrenador persiste en la idea de dar una oportunidad a los menos habituales y viendo que el número de lesionados tampoco le permite un amplio margen de maniobra, Carrera y Beitia apuntan a salir de inicio ante el Reus.
