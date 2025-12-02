Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Luken Beitia en el entrenamiento de este martes en Zubieta J. M. López

Sergio cita a los potrillos Carrera, Beitia y Carbonell ante la ausencia de Sucic, Aramburu y Zubeldia

Aramburu, Sucic, Karrikaburu y Zubeldia, que no figuran en la lista de convocados, apuntan a volver este sábado frente al Alavés

Álvaro Guerra

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:07

La Real Sociedad ha hecho oficial la lista de convocados de cara al duelo de Copa del Rey de este miércoles ante el Reus ( ... 21.00 horas) en la que Sergio Francisco ha citado a tres potrillos: Beitia, Carbonell y el recién debutante Gorka Carrera.

