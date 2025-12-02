Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Karrikaburu golpea el esférico junto a Jon Martín en el entrenamiento de este martes en Zubieta

Karrikaburu golpea el esférico junto a Jon Martín en el entrenamiento de este martes en Zubieta José Mari López

Karrikaburu está de vuelta y Carrera y Beitia se apuntan a la Copa

El baztandarra participa con normalidad en una práctica abierta en Zubieta en la que vuelven a ser baja Zubeldia y el resto de lesionados, por lo que los dos 'potrillos' siguen a las órdenes de Sergio

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:49

La presencia de Jon Karrikaburu ha significado la principal novedad en el entrenamiento del martes de la Real Sociedad, previo al partido de la ... segunda ronda copera, que enfrenta a los donostiarras con el Reus Reddit de Segunda RFEF. El delantero del Baztán deja atrás una delicada dolencia en el sóleo que le ha mantenido 37 días en el dique seco. Era tan esperado su retorno que sus compañeros lo han acogido con entusiasmo y un vehemente pasillo de collejas. Los que ya están descartados para el encuentro de este miércoles en Reus son los restantes cinco lesionados: Zubledia, Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson y Rupérez. El central de Azkoitia sigue recuperándose de sus molestias.

