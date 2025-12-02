Karrikaburu está de vuelta y Carrera y Beitia se apuntan a la Copa

La presencia de Jon Karrikaburu ha significado la principal novedad en el entrenamiento del martes de la Real Sociedad, previo al partido de la ... segunda ronda copera, que enfrenta a los donostiarras con el Reus Reddit de Segunda RFEF. El delantero del Baztán deja atrás una delicada dolencia en el sóleo que le ha mantenido 37 días en el dique seco. Era tan esperado su retorno que sus compañeros lo han acogido con entusiasmo y un vehemente pasillo de collejas. Los que ya están descartados para el encuentro de este miércoles en Reus son los restantes cinco lesionados: Zubledia, Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson y Rupérez. El central de Azkoitia sigue recuperándose de sus molestias.

Queda por saber si Sergio contará con Karrikaburu para el partido de Copa, aunque parece prematuro. Así las cosas, Carrera y Beitia, del Sanse, permanecen en la dinámica del primer equipo y tienen muchas opciones no sólo de formar parte de la convocatoria, sino incluso de ser titulares. Si el entrenador persiste en la idea de dar chance a los menos habituales, el número de lesionados tampoco le permite un amplio margen de maniobra.

En la práctica en el 'z1', por otra parte, se ha visto a todos los componentes de la convocatoria del pasado domingo ante el Villarreal, que, en consecuencia, no ha dejado secuelas físicas en la plantilla. Sergio agotó los cinco cambios para buscar una reacción que llegó a tiempo tras el 0-2, pero finalmente no fue sucifiente porque tras el empate llegó ese tanto en forma de mazazo en la última jugada del encuentro.

Así las cosas, si Sergio considera que deben jugar los menos habituales y decide preservar a sus titulares para el encuentro del sábado (16.15 horas) ante el Alavés en Mendizorrotza, un 'once probable sería el compuesto por Marrero; Odriozola, Beitia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Sucic, Marín; Goti, Carrera y Zakharyan. Para el banquillo quedarían titularísimos como Aramburu, Jon Martín, Gorrotxategi, Soler, Brais o Guedes.