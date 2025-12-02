Tomy Carbonell: la saga continúa

Xabi Alonso, Illarramendi, Zubimendi, Gorrotxategi...y en el Sanse espera Tomy Carbonell. Zubieta se sigue significando como una factoría inagotable de pivotes con talento, que ... obliga a otros como Guevara o Urko a emigrar para buscarse los minutos en otras latitudes. Con Carbonell la saga continúa: la de los mediocentros que llegan desde el Sanse al primer equipo de la Real Sociedad y la relacionada con su árbol genealógico, toda vez que su padre Tomás fue un reconocido profesional del tenis, ganador de dos torneos individuales y 22 de dobles en los años noventa.

Tomy ha sido convocado por primera vez por Sergio Francisco para un partido del primer equipo, en concreto para que el que enfrenta a la Real Sociedad con el Reus en la segunda ronda copera, a 108 kilómetros de su Barcelona natal. No parece sencillo que juegue de inicio, pero sí es probable que disponga de sus primeros minutos en el primer equipo tras 51 en el filial, 12 de ellos en Segunda División.

Se lo ha ganado en el Sanse

Carbonell está siendo una de las grandes sensaciones del Sanse en esta campaña en Segunda División. Se distingue por su inteligencia táctica, pero también por su gran factura técnica, que le lleva a una eficaz distribución de la pelota. El clásico centrocampista que siempre está donde el juego lo demanda y acierta en sus decisiones. Y eso que sólo tiene 20 años. Todo ello llevó a Erik Bretos y a la Real a prorrogar su contrato hasta 2028.

Lo previsible de cara al encuentro ante el Reus es que Sergio preserve a su titularísimo Jon Gorrotxategi, que además mantiene una línea espléndida de juego, y eche mano de Turrientes como '4'. Si las cosas se van encarrilando, quizá Carbonell tenga su chance de convertirse en el tercer potrillo al que Sergio da la alternativa, tras el propio Gorrotxategi y Gorka Carrera el pasado domingo.

Tomás 'Tomy' Carbonell del Río llegó a la Real en el verano de 2024, procedente del juvenil del Badalona. Tras un exhaustivo seguimiento, la entidad txuri-udin fichó a este pivote defensivo para su filial, entonces en Primera RFEF. El centrocampista fue creciendo en el equipo hasta hacerse con un lugar indiscutible en el esquema de Sergio Francisco, el entrenador que llevó al Sanse a Segunda antes de su ascenso al primer equipo.