Carbonell gana un duelo aéreo bajo el diluvio ante el Valladolid en Anoeta. Arizmendi

Tomy Carbonell: la saga continúa

El pivote catalán del Sanse es convocado por primera vez para el primer equipo y podría ser el tercer 'potrillo' en debutar con Sergio Francisco

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:37

Xabi Alonso, Illarramendi, Zubimendi, Gorrotxategi...y en el Sanse espera Tomy Carbonell. Zubieta se sigue significando como una factoría inagotable de pivotes con talento, que ... obliga a otros como Guevara o Urko a emigrar para buscarse los minutos en otras latitudes. Con Carbonell la saga continúa: la de los mediocentros que llegan desde el Sanse al primer equipo de la Real Sociedad y la relacionada con su árbol genealógico, toda vez que su padre Tomás fue un reconocido profesional del tenis, ganador de dos torneos individuales y 22 de dobles en los años noventa.

