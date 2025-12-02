La Real se quita el miedo a chutar de lejos

El partido contra el Villarreal dejó muchos aspectos positivos. Uno de ellos es igualar una desventaja de dos goles a un equipo que ahora ... mismo está peleando por la Liga con el Barcelona y el Real Madrid, y otro hacer dos tantos al segundo conjunto menos goleado del campeonato. La Real ya había levantado una desventaja así en la segunda jornada ante el Espanyol pero el conjunto amarillo tiene un potencial bastante superior y el mérito, por tanto, también es mayor.

Hay otro aspecto del juego que ha pasado desapercibido y que habría que tener bien presente, y es que la Real marcó dos goles desde fuera del área, algo que es la tercera vez que ocurre en las últimas once temporadas. El blanquiazul no es conjunto que se caracterice por rematar desde media y larga distancia, pero con Sergio Francisco esa tendencia se está invirtiendo y cada vez intenta más esos remates para abrir la defensa rival.

Localización de los tiros de la Real Datos de la temporada 25/26 19 194 14 Goles Tiros Partidos Probabilidad de gol Alta Baja 3 Kubo (VAL) Barrene (VILL) Soler (VILL) Barrene (OSA) Localización de los tiros de la Real Datos de la temporada 25/26 19 194 14 Goles Tiros Partidos Probabilidad de gol Alta Baja 3 Kubo (Valencia) Barrene (Villarreal) Soler (Villarreal) Barrene (Osasuna) Localización de los tiros de la Real Datos de la temporada 25/26 19 194 14 Goles Tiros Partidos Brais (Athletic) Guedes (Osasuna) Oyarzabal (Mallorca) Odriozola (Barcelona) Gorrotxategi (Athletic) Óskarsson (Espanyol) Brais (Betis) Oyarzabal (Sevilla) Soler (Celta) 3 Barrene (Espanyol) Brais (Osasuna) Soler (Villarreal) Guedes (Athletic) Kubo (Valencia) Oyarzabal penaltis (Real Madrid, Sevilla, Elche) Barrene (Villarreal) Probabilidad de gol Alta Baja Barrene (Osasuna)

La pasada temporada promedió 3,5 disparos desde fuera del área y en ésta ya lleva 5,35 de media, es decir, dispara desde lejos dos veces más que el curso anterior. Si entonces marcó tres goles en las 38 jornadas del campeonato, ahora ya lleva cuatro con apenas 14 encuentros, poco más de un tercio de competición.

Esas cuatro dianas le convierten en el quinto equipo de la Liga que más anota desde lejos, por detrás del Villarreal (7) –en Anoeta Moleiro hizo dos goles– y el Barcelona, Betis y Sevilla, con cinco. Hacía muchos años que no estaba tan arriba en este ranking.

Esa efectividad se corresponde a un mayor deseo de intentar sorprender al contrario desde fuera, al punto que es el cuarto que más remata desde el exterior del área con 75 disparos. Por delante solo tiene a los dos grandes, Barcelona y Real Madrid (107), y al Betis (80), un conjunto con un buen arsenal ofensivo.

Intención y calidad técnica

Tres de esos cuatro goles han llegado en estas dos últimas jornadas. En El Sadar fue Barrenetxea el que consiguió un tanto estratosférico desde el centro del campo tras levantar la cabeza y sorprender a Sergio Herrera, al que tenía estudiado y sabía que jugaba adelantado. Contra el Villarreal el donostiarra logró el empate en una ejecución magistral de un libre directo para hacer el 2-2 y previamente Carlos Soler había acortado distancias desde la luna del área con otro remate imparable. El cuarto tanto de la Real desde fuera en la presente campaña llevó la firma de Kubo en la jornada inaugural en Mestalla, con un disparo seco ante el que no pudo reaccionar Julen Agirrezabala.

Además de estos goles, son bastantes más los que han estado a punto de entrar, lo que demuestra que los conseguidos no han sido fruto de la casualidad. Sin ir más lejos, el domingo Guedes casi marca con un fuerte disparo en el minuto 65 que desvió in extremis Luiz Júnior. En Pamplona, Soler pudo a prueba a Herrera en dos ocasiones con sendos remates que llevaban veneno y ante los que el meta osasunista debió emplearse a fondo. Brais también lo está intentando mucho.

Esta mejoría en los disparos desde lejos se enmarca en el camino de ser cada vez más imprevisibles en campo contrario en fase ofensiva. Amenazar con remates exteriores persigue también el objetivo de abrir defensas contrarias al atraer a alguno de sus efectivos. Ahí se generan espacios para doblar pases al delantero, lo que proporciona una doble posibilidad de llegar al marco contrario. Ante Osasuna, Oyarzabal atrae a Boyomo en una posición de posible disparo y a partir de ahí puede meter el pase a Guedes para que el portugués haga el 1-2.

La incorporación de jugadores con buen disparo exterior como Soler y el propio Guedes están detrás de esta metamorfosis en ataque de la Real, al igual que un Gorrotxategi que llega fácil desde atrás –pudo marcar en Elche– y un Zakharyan que, después de un año en blanco, amenaza desde fuera con su buen disparo y capacidad en el pase. El ruso ya marcó desde la frontal del área el segundo gol ante el Negreira (0-3) en la Copa. No hay que olvidar, además, que tanto Barrenetxea como Kubo son dos buenos rematadores, aunque en las últimas temporadas han brillado más como aglutinadores de rivales metiéndose hasta la cocina que intentándolo desde lejos como ahora el donostiarra.

Dos precedentes en 11 años

Para encontrar el último precedente en el que la Real hizo dos goles en el mismo partido hay que remontarse al 26 de noviembre de 2023, hace dos años, en la victoria contra el Sevilla por 2-1. Barrenetxea marcó en una falta escorada en la que sorprendió a Dmitrovic por el palo corto y Sadiq soltó un latigazo desde 25 metros que también acabó dentro de la portería. Como curiosidad, ambas dianas se lograron en el fondo de la torre de Anoeta, como los del domingo ante el Villarreal.

Para hallar el anterior partido con dos goles desde el exterior del área hay que retroceder once años al 0-5 contra el Espanyol de la temporada 15/16 con Eusebio en el banquillo. Jonathas y Vela firmaron los dos primeros goles en sendas vaselinas sobre el portero lituano Arlauskis el mismo día en el que Oyarzabal marcó su primer gol con la camiseta de la Real. Tener el recurso del disparo desde lejos es un argumento más para contar con un ataque más rico en alternativas.