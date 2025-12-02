Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrene, Goti y Carrera se lamentan de una ocasión desaprovechada al final del partido contra el Villarreal Morquecho
Dale Cavese

Dijo: 'Hola y adiós'

La Real cae por el precipicio de su propia ambición; ingenuidad sí, pero buena señal: 'Esto es fútbol, aita'

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:07

Comenta

Unas horas antes de que Joaquín Sabina abandonara para siempre los escenarios y ofreciera su último concierto, la Real hizo a su parroquia subirse en ... una Montaña Suiza de emociones que acabó en bofetada a la hora de la sobremesa del domingo. 'Hola y adiós' se llamaba la gira final del maestro de Úbeda y es la sensación que tuvo la Real. El punto se le fue en un suspiro, en la última jugada, tras rubricar la gesta de igualar a un enorme Villarreal, que se había puesto 0-2. «No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió». Gran Real, pero cero puntos a la buchaca. Mucho orgullo, pero a ocho puntos del quinto y el sexto. Cuántas emociones, pero queda la desolación.

