EH Bildu confirma su 'no' a los Presupuestos de Gipuzkoa mientras el PP mantiene abierto el diálogo con el Gobierno foral

La ronda del Gobierno foral de Gipuzkoa con los grupos junteros de la oposición para acordar los Presupuestos para 2026 ha dejado este martes una ... nueva fotografía de la que ya se desmarca EH Bildu. La enmienda a la totalidad que presentó la coalición soberanista el pasado viernes no hacía augurar nada fructífero en la reunión que ha llevado a cabo con los socios del Gobierno foral, en la que la coalición soberanista ha comunicado que no la reitirarán. El PP sin embargo, mantiene abierto el diálogo con PNV y PSE y seguirán intercambiando documentos para poder lograr un acercamiento. Los populares han considerado que la contraoferta que les han realizado «es insuficiente por ahora en términos económicos» y en lo que respecta a algunas prioridades. Por su parte, continúa el compromiso para tratar de llegar a un acuerdo «si no tienen mayoría previa antes», que ena estas alturas solo sería con Elkarrekin Podemos.

El pasado viernes, Maddalen Iriarte manifestó que, a pesar de reclamar la devolución de las Cuentas, su voluntad era seguir negociando y que presentaban la enmienda a la totalidad de forma preventiva. Tras el encuentro EH Bildu ha explicado que «tal y como ha ocurrido en todo el proceso presupuestario, no ha recibido respuesta suficiente por parte de los responsables forales», por lo que se mantiene en la misma posición de reclamar la devolución de las Cuentas.

EH Bildu ha manifestado que PNV y PSE no han mostrado una actitud «proactiva» para mantener una negociación«seria» en el proceso de elaboración de los presupuestos. En su opinión, «EH Bildu ha hecho un esfuerzo sincero por mejorar el presupuesto presentado por la Diputación, realizando aportaciones concretas, y con el objetivo de acordae amplios acuerdos de país».

Según han explicado, en la reunión de este martes, «como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones», el gobierno no ha proporcionado «una respuesta elaborada y concreta a la propuesta planteada por EH Bildu». Por lo tanto, EH Bildu mantiene que a día de hoy «no hay motivos suficientes para retirar la enmienda a la totalidad presentada de forma preventiva».

A su juicio, «queda por aclarar si la Diputación quiere ir de la mano de los partidos regresivos y residuales del territorio, dando la espalda a los deseos de la mayoría de la ciudadanía guipuzcoana, y reducida a la mera aritmética». «Si esto es así», ha rexpresado EH Bildu «reitera que en ningún caso apoyará unos presupuestos que excluyan cambios estratégicos en el sistema de cuidados. O que no contemple el acompañamiento público a las pequeñas y medianas empresas, o que no contemple un potente plan de promoción del euskera, o que no recoja compromisos para solucionar el problema de la vivienda, entre otros».