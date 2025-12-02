Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ignacio Asensio y Eider Mendoza con el equipo negociador de EH Bildu, encabezado por Maddalen Iriarte.

EH Bildu confirma su 'no' a los Presupuestos de Gipuzkoa mientras el PP mantiene abierto el diálogo con el Gobierno foral

La coalición soberanista mantiene su enmienda a la totalidad tras reunirse este martes con PNV y PSE, que insisten en que la vía más factible es el acuerdo con Elkarrekin Podemos

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:43

La ronda del Gobierno foral de Gipuzkoa con los grupos junteros de la oposición para acordar los Presupuestos para 2026 ha dejado este martes una ... nueva fotografía de la que ya se desmarca EH Bildu. La enmienda a la totalidad que presentó la coalición soberanista el pasado viernes no hacía augurar nada fructífero en la reunión que ha llevado a cabo con los socios del Gobierno foral, en la que la coalición soberanista ha comunicado que no la reitirarán. El PP sin embargo, mantiene abierto el diálogo con PNV y PSE y seguirán intercambiando documentos para poder lograr un acercamiento. Los populares han considerado que la contraoferta que les han realizado «es insuficiente por ahora en términos económicos» y en lo que respecta a algunas prioridades. Por su parte, continúa el compromiso para tratar de llegar a un acuerdo «si no tienen mayoría previa antes», que ena estas alturas solo sería con Elkarrekin Podemos.

