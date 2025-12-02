Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Chivite sale de la reunión con EH Bildu sobre los túneles de Belate, en el Parlamento de Navarra. EFE

El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el 'caso Belate', para intentar cerrar la crisis con sus socios

Es la respuesta de la presidenta, María Chivite, a la petición de responsabilidades políticas de Geroa Bai, Contigo y EH Bildu por las distintas versiones en relación con los sobrecostes de las obras del túnel

Beatriz Arnedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:55

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya ha dado una respuesta a sus socios y a su petición de que se asumieran de ... inmediato responsabilidades políticas ante la crisis originada por los sobrecostes de la obra de duplicación del túnel de Belate. El Ejecutivo ha anunciado este martes el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López, el número dos del consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite, según informa 'Diario de Navarra'. La presidenta ha comunicado la decisión a sus socios antes de hacerla pública. Desde el Gobierno aseguran que será sustituido «a la mayor brevedad».

