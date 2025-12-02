El Gobierno de Navarra destituye al director general de Obras Públicas por el 'caso Belate', para intentar cerrar la crisis con sus socios

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ya ha dado una respuesta a sus socios y a su petición de que se asumieran de ... inmediato responsabilidades políticas ante la crisis originada por los sobrecostes de la obra de duplicación del túnel de Belate. El Ejecutivo ha anunciado este martes el cese del director general de Obras Públicas, Pedro López, el número dos del consejero de Cohesión Territorial Óscar Chivite, según informa 'Diario de Navarra'. La presidenta ha comunicado la decisión a sus socios antes de hacerla pública. Desde el Gobierno aseguran que será sustituido «a la mayor brevedad».

Además, según ha informado en una nota, se van a llevar a cabo mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el relevo de la dirección facultativa y la supervisión «directa» por parte del servicio de Intervención del departamento de Economía y Hacienda. Ha indicado que así «se arbitra un mecanismo para un mayor control y una mejor coordinación, esenciales para una obra de semejante complejidad».

Geroa Bai, EH Bildu y Contigo Navarra han manifestado su desconfianza hacia el consejero Óscar Chivite por la versión que les dio en relación a los motivos del sobrecoste de 8,5 millones en las obras de duplicación del túnel de Belate, tras conocer el pasado viernes el informe del Interventor General del Gobierno que ha paralizado ese pago, concluyendo que 6,2 millones de ese gasto extra se deben a cambios impulsados por la UTE adjudicataria de las obras sin justificación.

El más claro en este asunto ha sido el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, quien sostuvo este lunes que el consejero Chivite «faltó a la verdad» al explicarles esas modificaciones. Sin embargo, a quien ha costado el puesto este asunto es a su número dos, el hasta ahora director general Pedro López.

Hay que recordar que las obras se adjudicaron a la Unión Temporal de Empresas formada por Acciona, Osés y Servinabar, empresa a la que las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil relacionan con el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Reunión con el ministro Puente

Este cese ha estado seguro tras la llamativa ausencia del consejero Óscar Chivite en la reunión que la mañana de este martes han mantenido en Madrid la presidenta María Chivite y el ministro de Transportes, Óscar Puente, para hablar de infraestructuras pendientes en Navarra.

El Gobierno, en la nota en la que ha hecho público el relevo en la dirección general de Obras Públicas, ha recalcado que, desde el «acatamiento del reparo suspensivo incoado por la Intervención General» a los sobrecostes de las obras, «pero en aras del interés general», el departamento de Cohesión Territorial «trabaja en nuevas fórmulas legales que permitan continuar con unas obras que son imprescindibles en términos de seguridad para la ciudadanía y cumplimiento de la legalidad europea».

En ese sentido, ha indicado que Obras Públicas ha trasladado a la UTE de Belate «el interés en que prosigan los trabajos con normalidad, desde la prioridad de cumplir con la directiva europea» que exige «mayor seguridad» en estos túneles. Una directiva que, hay que recordar, Belate y Almandoz incumplen. Por ese motivo, recuerda el Gobierno, «se autorizará el pago de los trabajos realizados según las especificaciones de Intervención General».