Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este viernes
DV
Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:17
Sucesos: Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
Temporal: Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
San Sebastián: Fallece el surfista Iñigo Letamendia: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol por el surf»
Música: La Oreja de Van Gogh anuncia que ya trabaja «en nuevas canciones» con Amaia
Política: Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada
Sentencia del fiscal general: Esteban: «Era impensable. Las cosas cada vez se están politizando más en los juicios»
Mundo: Zelenski rechaza el plan de Estados Unidos y Trump le da hasta el jueves para aceptarlo
Sucesos: Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
Luto: Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
Mendira: Uzturre, el impresionante lienzo de Tolosaldea