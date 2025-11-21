Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

DV

Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

Sucesos: Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia

Temporal: Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras

San Sebastián: Fallece el surfista Iñigo Letamendia: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol por el surf»

Música: La Oreja de Van Gogh anuncia que ya trabaja «en nuevas canciones» con Amaia

Política: Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada

Sentencia del fiscal general: Esteban: «Era impensable. Las cosas cada vez se están politizando más en los juicios»

Mundo: Zelenski rechaza el plan de Estados Unidos y Trump le da hasta el jueves para aceptarlo

Sucesos: Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos

Luto: Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain

Mendira: Uzturre, el impresionante lienzo de Tolosaldea

  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  5. 5 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  6. 6 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  7. 7 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

