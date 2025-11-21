Uzturre, el impresionante lienzo de Tolosaldea

Elisa Belauntzaran Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:27 | Actualizado 15:35h. Comenta Compartir

Tolosa se sumerge este sábado en una de las ferias más importantes de su amplio calendario. La fiesta de la alubia reunirá a 24 productores en la villa papelera por excelencia de Gipuzkoa, para lograr el preciado galardón que les corona como grandes productores de la perla negra. Después de una buena marcha de montaña, un manjar insuperable que ha reunido a muchos grupos de senderistas alrededor de la mesa de sociedades, restaurantes y tabernas. La excusa es perfecta para acercarnos a uno de los montes que rodea a Tolosa, aunque en esta ocasión nos acercamos hasta Ibarra para disfrutar de las preciosas vistas que regala Uzturre, o el mirador en el que se encuentra su cruz.

La pastelera Raquel Ibañez, de la pastelería Gozona de la localidad, presentará un postre basado en la Alubia de Tolosa elaborado expresamente para la ocasión. Según ha adelantado Ibañez, se trata de un postre ligero que ofrecen en formato souvenir para los visitantes, ideal para comer después de una comida pesada como una alubiada. Quienes quieran degustar alubias cocinadas a la manera tradicional, lo podrán hacer a mediodía, ya que los miembros de la Cofradía de la Alubia de Tolosa repartirán raciones de la nueva cosecha en Triangulo plaza. Además, el delicioso manjar volverá a ser la gran protagonista también a la hora de la comida, con menús especiales en las sociedades gastronómicas y bares del municipio. Las alubias serán las protagonistas esta mañana de la plaza Triangulo, pero otro de los elementos culinarios estrella que les acompañarán son las conocidas piparras de Ibarra.

Para finales del siglo XIX, ya eran conocidos los pimientos de Ibarra, aunque no se puede olvidar que el pimiento es un fruto de origen americano que llegó a nuestro país hacia el siglo XVI. Desde entonces la producción del mismo ha aumentado y su elaboración ha variado siendo habitualmente consumida pasada por aceite o curtida como acompañamiento de las alubias, aunque hoy en día las opciones son muy diferentes según los expertos culinarios de la zona.

Información MIDE Acceso Desde Tolosa debemos tomar la carretera a Izaskun.

Horario Este recorrido circular hasta Uzturre para después bajar a la ermita de Izaskun, ronda las dos horas y media, tres horas a un ritmo tranquilo. Las vistas merecen la pena.

Distancia 10,26 km

Desnivel positivo 454 m

Severidad del medio 1

Dificultad orientación 2

Dificultad del terreno 1

Esfuerzo necesario 2

El repostero tolosarra Rafa Gorrotxategi también se fabrica chocolate negro con piparras de Ibarra, el mousse de pimienta Zubelzu está diseñado para ser acompañante de diferentes platos de carne y pescado, así como para su uso en elaboraciones como salsas. Otra apuesta es la elaboración de pimentón por parte de Arane1559 es el primer pimentón hecho en Euskal Herria. Según destacan, para tilizan la piparra de Ibarra para hacer el pimentón. También se utiliza en productos de origen cárnico, como la txistorra verde de la carnicería Barriola y para dar un toque especial a los productos de la charcutería de autor Xubero.

Fuera como fuese, piparras y alubias se complementan y si es encesario tener una excusa para degustarlas en el bar de Izaskun Olariaga e Idoia Zubelzu, no hay como subir a Uzturre para quitarnos el peso de la mala conciencia para saborearlas.

Desde Izaskun

La ruta de esta semana de Mendira tiene como principal destino precisamente la cima de Uzturre (735 m.), aunque no podemos dejar de visitar su cruz, situada a 660 m. La misma fue construida en 1927, el mismo año en el que se fundara la asociación de Amigos de Aralar (Aralarko Adiskideak en la actualidad). Con sus 10 metros y medio de altura, en el omento de su colocación era una de las más altas. Según los datos de la época los gastos ascendieron a 400 pesetas de aquel entonces (algo más de 4 euros actuales). Fue inagurada el 1 de mayo de ese año, por lo que pronto se cumpliría su centenario. Y decimos cumpliría, ya que en febrero de 1942 y debido a unos fuertes vientos, la cruz se desplomó, volviéndose a construir años después. La que si ha resistido al viento, la lluvia o la nieve, es la placa que encontramos a los pies de4 la cruz actual, junto a la barandilla en la que se recuerda a Eduardo Enersen, hijo de un directivo industrial noruego afincado en Tolosa que falleció el 21 de enero del año 1928 a los 18 años de edad tras sufrir un accidente esclando en la zona.

La barandilla limita el magnífico mirado de Uzturre con sus vistas impresionantes de Tolosaldea y los montes que le rodean. Partimos desde la ermita de Izaskun de Ibarra, ya que al igual que el monte, ambos se encuentran en este municipio cercano a Tolosa.

La ermita de Izaskun data del siglo XIV.En su interior se encuentra la imagen de la virgen, Andra-Mari, una réplica en yeso de la original que está tallada en madera de nogal, a la que acudían las mujeres estériles con el propósito de lograr un retoño.

Tras aparcar junto a este bonito templo de montaña de una sola nave, en el que podemos ver que un barco que cuelga de su techo, avanzamos por la carretera asfaltada hasta llegar a un cruce en el que seguimos por la vía izquierda, opción clásica para acceder hasta la cruz primero, y la cima después.

La pendiente es constante y en algunos tramos muy pronunciada por zonas arboladas. Tramos de cemento y tierra se mezclan hasta llegar a la zona de pasto a escasos metros de la cruz a la que se accede siguiendo un estrecho sendero muy marcado por el paso constante de senderistas, entre los que se encuentran muchos de los que suben a diario a este precioso balcón desde el que es habitual disfrutar de la gruesa manta blanca de niebla que se forma sobre Tolosa y las localidades cercana. Sobre la nube de algodón blanca, Larrunarri, Hernio,... y el mar Cantábrico al fondo.Espectacular.

La cruz es visible desde gran parte del recorrido, aunque el buzón y punto geodésico de Uzturre se esconden entre los arbustos y árboles que los rodean. Para llegar a la cima, debemos seguir el camino paralelo a la cerca de piedra y a unos 400 metros los podemos divisar a nuestra izquierda. Numerosas notas de senderistas y un pequeño cuaderno dan fe de las visitas diarias de muchos aficionados que han dejado un pequeño mensaje.

Ampliar Buzón y punto geodésico semioultos entre los avellanos y demás arbustos de la zona. Belauntzaran

Avanzamos por el sendero para acercarnos hacia Belabieta por zonas de pasto y bosques que mudan sus hojas ayudadas por el viento Sur.

En esta ocasión, no subimos a este monte, optando por seguir la pista a la derecha, siguiendo las marcas blancas y rojas que nos guiarán hasta nuestro punto de partida. Durante el trayecto hay numerosas indicadores verticales y marcas de pintura, aunque es recomendable contar con un track si no se conoce la zona. Siguiendo la pista forestal que pasa a ser asfaltada después al tratarse de la vía de acceso a los caseríos de la zona. Las estampas espectaculares, como si de Austria o Suiza se tratara, de este último tramo del recorrido merecen tanto la pena como las de la cruz. Vacas, cerdos, ovejas,... disfrutan de ellas, mientras son ajenos a nuestro paso y se encuentran en lo importante, hacer acopio de su alimento diario.

Un auténtico lujo, a pesar de repetir, disfrutar de este paseo por el más que conocido monte de Tolosaldea.

