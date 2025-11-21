La Oreja de Van Gogh anuncia que ya trabaja «en nuevas canciones» con Amaia El grupo comparte imágenes en el local de ensayo y confirma que ya compone nuevo material junto a su vocalista original

Ion M. Taus San Sebastián Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:23

La Oreja de Van Gogh volvió a encender la ilusión de sus seguidores este viernes con el anuncio de que el grupo donostiarra confirmó que ya se encuentra trabajando en nuevas canciones junto a Amaia Montero. Lo hicieron a través de una story de Instagram, donde compartieron dos imágenes tomadas en su local de ensayo. En ellas se ve a Xabi San Martín, Amaia y Álvaro Fuentes frente a un ordenador con un programa de producción musical abierto, acompañados de un elocuente «Trabajando en nuevas canciones».

La banda no ha dado pistas sobre fechas, títulos o posibles adelantos, salvo el breve vídeo interpretando un tema inédito que publicaron al anunciar el regreso de Amaia, pero el gesto ha sido suficiente para reavivar la expectación en torno a su regreso. Desde que el pasado 15 de octubre se confirmara oficialmente la vuelta de su vocalista original y se anunciara la nueva gira, la ola de apoyo ha sido abrumadora. En menos de 24 horas se vendieron más de 100.000 entradas, muchas de ellas agotadas en minutos, obligando al grupo a añadir ocho nuevas fechas en apenas una semana.

'Tantas cosas que contar'

La gira, titulada 'Tantas cosas que contar', suma ya 29 paradas por todo el país, con dobles y triples conciertos en ciudades como Donostia, Madrid, Barcelona, Bilbao o Murcia. Un impulso que ni el propio grupo esperaba. «Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos», expresaron en su comunicado de regreso. «Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora».

El reencuentro los ha pillado entre la emoción y el vértigo. Días después del anuncio, confesaban estar «abrumados» por la avalancha de entradas vendidas e incapaces de concentrarse en los ensayos porque la mañana se les había ido «hablando y haciendo el tonto», celebrando como adolescentes un reencuentro que llevaba casi dos décadas pendientes.

Para Amaia Montero, este regreso es también un renacer personal. En una carta abierta publicada en Instagram, habló de un proceso de reconstrucción que ha ocupado los últimos años de su vida. «Las oportunidades son tantas como las que tú te permitas», reflexionaba. Reconocía que esta vuelta no es un regreso al pasado, sino el comienzo de una etapa nueva: «Durante seis años pensé muchas veces que no podría más… pero cuando te buscas auténticamente es letal: no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra». «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia», remataba.

El estreno de la gira llegará los días 9 y 10 de mayo en el BEC! de Barakaldo, antes de recorrer el país y culminar con un tercer concierto en Bilbao el 5 de diciembre. En Donostia, la cita tendrá un sabor especial: llenarán Illunbe el 31 de julio, entradas ya agotadas, y repetirán el 1 de agosto.