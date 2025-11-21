Fallece uno de los surfistas más queridos de Gipuzkoa: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol por el surf» El donostiarra y fundador de Pukas Surf ha fallecido hoy en San Sebastián, según han informado desde las redes de la propia marca

El mundo del surf guipuzcoano se encuentra de luto. Y es que el fundador de Pukas Surf y uno de los surfistas más queridos de Gipuzkoa, Iñigo Letamendia, ha fallecido hoy en San Sebastián a los 77 años de edad, según han informado desde las redes de la propia marca.

«Su enfoque poco convencional a la vida fue lo que le llevó a varias aventuras épicas de surf que, finalmente, le llevaron a la fundación de Pukas Surf en 1979», explican desde la marca. «'Índigo' tuvo un enorme impacto intergeneracional y multicultural, y construyó una red mundial de amistades duraderas a través de décadas. Su fascinante mezcla de carisma y energía indestructible hizo a Iñigo amigo de los pesos pesados de la realeza del surf del mundo en los años 80 y 90», continúan en la publicación junto a varias fotos de Letamendia.

El donostiarra fue «amigo de los surfistas más prestigiosos del mundo», uno de ellos fue Sunny García de Hawaii, quien fue campeón del mundo con una tabla de Pukas. Aunque Letamendia también «fue amigo de Occy de Australia o Vetea 'Poto' David de Tahití, además de un muy largo etcétera de íconos internacionales del surf».

También fue amigo de surfistas como Ibon Amatriain, Aritz Aranburu y Aitor Francesena, además de haber organizado varios concursos junto a su pareja y también fundadora de la marca, Marian Azpiroz, y también su hermano Miguel, tanto en San Sebastián como en Zarautz.

Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos de Gipuzkoa

Todos ellos pusieron en marcha Pukas, que fue creciendo con tiendas en Zarautz y San Sebastián, la fábrica de tablas mas grande de Europa en Oiartzun y los primeros campeonatos del mundo de surf y las Pukas Surf Eskolas y Surf Camp.

Y es que las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar y fueron varias las personas que quisieron dejar sus comentarios y anécdotas con Iñigo Letamendia. «Fue nuestro ídolo de la niñez y el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol por el surf», comentaba un usuario en la publicación de la noticia en Facebook.

«Un día viajaba en avión con mi hijo pequeño, y no me dejaban pagar su comida con tarjeta de débito. El niño, muerto de hambre ya había empezado y Iñigo Letamendia sacó 10 euros del bolsillo y le pagó el almuerzo. Nunca me aceptó devolvérselos. Qué descanse en paz», contaba otro usuario dejando ver la personalidad del donostiarra. «Buen viaje amigo, nos vemos en la próxima ola», dejaba en comentarios otra personas del mundo del surf.

«Falleció en San Sebastián, rodeado en privado del amor de su vida Marian y sus dos hijos Tala y Adur», finalizan en la triste publicación sobre la pérdida de una de las figuras más importantes y queridas del mundo del surf en Gipuzkoa.