Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera
La carretera se está cortando de forma intermitente para la retirada del vehículo pesado de la calzada. El tráfico se está desviando por la N-634
A I.
Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:46
Circular por la red viaria de Gipuzkoa estará complicado este viernes por culpa del temporal de lluvia y nieve que azota el territorio. Por de ... pronto la AP-8 está sufriendo retenciones desde las cinco de la mañana a la altura de Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera. Según informa el Departamento de Seguridad, La carretera se está cortando de forma intermitente para la retirada del vehículo pesado de la calzada. No se han producido heridos. El tráfico se está desviando por la N-634 y las colas alcanzan ya los tres kilómetros..
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión