Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera

Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera

La carretera se está cortando de forma intermitente para la retirada del vehículo pesado de la calzada. El tráfico se está desviando por la N-634

A I.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:46

Comenta

Circular por la red viaria de Gipuzkoa estará complicado este viernes por culpa del temporal de lluvia y nieve que azota el territorio. Por de ... pronto la AP-8 está sufriendo retenciones desde las cinco de la mañana a la altura de Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera. Según informa el Departamento de Seguridad, La carretera se está cortando de forma intermitente para la retirada del vehículo pesado de la calzada. No se han producido heridos. El tráfico se está desviando por la N-634 y las colas alcanzan ya los tres kilómetros..

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Herido grave un trabajador de 44 años tras caer de gran altura en una obra de Azpeitia
  7. 7 El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores
  8. 8

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera

Retenciones en la AP-8 en Mendaro, sentido Irun, tras hacer un camión la tijera