Zona en la que se centran las labores de búsqueda del pastor desaparecido vistas desde el embalse de Barrendiola. Morquecho

Prosigue la búsqueda del pastor desparecido en pleno temporal: «Si alguien puede aguantar solo en Urbia, ese es 'Txantxangorri'»

Allegados del hombre de 77 años que la UVR de la Ertzaintza busca desde ayer confían en que pueda estar vivo junto a sus ovejas

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

Urbia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Según pasan las horas aumenta la angustia sobre el destino del pastor desaparecido desde este jueves en Urbia. Sobre las 20.00 horas de ayer ... su familia dio la voz de alarma y agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) y una patrulla de montaña de la Ertzaintza han reanudado esta mañana, sobre las 8.45 horas, la búsqueda que ya emprendieron anoche. Según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes del servicio de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco, el rastreo hoy se está llevando en las zonas de Oltza y Urbia, desde el acceso de Arantzazu. La fuerte nevada ha impedido incorporar un helicóptero a las labores de búsqueda.

