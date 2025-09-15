Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arraun Lagunak y Orio reciben el premio Adegi como mejores traineras guipuzcoanas de La Concha

En el acto también se han otorgado los premios a mejor patrón, Iñigo Larriñaga, y patrona, Joana Halsouet, de las dos grandes citas donostiarras

Xabier Manzanares

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:45

Cinco años después, las dos Banderas de La Concha se quedan en casa. Arraun Lagunak y Orio, las mejores traineras guipuzcoanas de las llamadas ' ... olimpiadas del remo', han recibido este lunes el premio Adegi, que ha otorgado 7.500 euros a cada embarcación. En un día de resaca real y melancólica, tras las celebraciones posteriores al segundo gran domingo de septiembre, se ha reunido a los remeros de ambos botes, así como a Juan Mari Etxabe (entrenador de la Lugañene) y Jon Olasagasti (presidente de la San Nikolas).

