Arraun Lagunak y Orio reciben el premio Adegi como mejores traineras guipuzcoanas de La Concha
En el acto también se han otorgado los premios a mejor patrón, Iñigo Larriñaga, y patrona, Joana Halsouet, de las dos grandes citas donostiarras
Xabier Manzanares
Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:45
Cinco años después, las dos Banderas de La Concha se quedan en casa. Arraun Lagunak y Orio, las mejores traineras guipuzcoanas de las llamadas ' ... olimpiadas del remo', han recibido este lunes el premio Adegi, que ha otorgado 7.500 euros a cada embarcación. En un día de resaca real y melancólica, tras las celebraciones posteriores al segundo gran domingo de septiembre, se ha reunido a los remeros de ambos botes, así como a Juan Mari Etxabe (entrenador de la Lugañene) y Jon Olasagasti (presidente de la San Nikolas).
El técnico que ayer logró su 13ª Bandera de La Concha, empatando en el palmarés con el gran Antonio Oliden, ha recalcado que «formar parte de esa lista es toda una recompensa a los momentos tan buenos que he vivido en la rampa de la bahía donostiarra».
El gran trabajo de la Lugañene puede estar pasando desapercibido, pero cualquier aficionado al remo que se detenga a pensar en lo que está logrando esta embarcación, se dará cuenta de que «los entrenamientos, la base y la dedicación de todas las partes del club están dando sus frutos».
Por su parte, Jon Olasagasti también ha puesto en valor el excelente momento de la San Nikolas. «La trainera siempre ha querido ir un paso más allá. Actualmente hay remeros de casa que hace años no eran reconocidos como lo están siendo ahora. El esfuerzo mental y físico que han realizado todos nuestros deportistas es una de las claves de nuestro éxito», ha manifestado el presidente.
Premio a mejor patrón y patrona
En el acto también se ha reconocido a los dos mejores patrones de la última edicion de La Concha. En la competición femenina, el galardón ha sido para Joana Halsouet (Arraun Lagunak), y en la masculina, para Iñigo Larriñaga (Urdaibai). La patrona de la Bantxa ha declarado sentirse «contenta y muy satisfecha por las dos regatas que ha hecho la trainera». «La prueba del último domingo la disfrutamos de principio a fin. El trabajo de la trainera ha sido impecable».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.