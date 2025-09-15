Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las remeras de Donosti Arraun reciben el reconocimiento de sus aficionados en la rampa del muelle tras ganar la Bandera de La Concha. ARIZMENDI
Bandera de La Concha

Toshack, Serrat... y Orio, cien años después

Ambiente. El galés acabó subido en la furgoneta de Orio el día en el que el cantante asomó con el cocinero Berasategui y el club aguilucho casó su bandera de 2025 con la ganada en 1925

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:19

Fue un acto íntimo pero cargado de simbolismo. Muy cerca del ruido que había en ese momento en el muelle donostiarra, con las camisetas amarillas ... en ebullición, pero éste en el silencio intramuros. Las gentes de Orio próximas al club que no aparecen en las fotografías tomaron la bandera con mimo una vez acabada la celebraciones de sus remeros y aficionados en la rampa para trasladarse al Aquarium situado en el mismo muelle porque querían cerrar un círculo histórico: juntar 'La Concha' ganada en 1925 que está expuesta temporalmente en dicho museo con 'La Concha' de 2025.

