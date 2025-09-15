Toshack, Serrat... y Orio, cien años después

Fue un acto íntimo pero cargado de simbolismo. Muy cerca del ruido que había en ese momento en el muelle donostiarra, con las camisetas amarillas ... en ebullición, pero éste en el silencio intramuros. Las gentes de Orio próximas al club que no aparecen en las fotografías tomaron la bandera con mimo una vez acabada la celebraciones de sus remeros y aficionados en la rampa para trasladarse al Aquarium situado en el mismo muelle porque querían cerrar un círculo histórico: juntar 'La Concha' ganada en 1925 que está expuesta temporalmente en dicho museo con 'La Concha' de 2025.

Fue solo una foto, un momento, pero lleno de emoción para quienes saben cuidar la historia del remo, de Orio y de la Bandera de La Concha. La bandera con los colores amarillo y rojo 'conoció' a su pareja blanquiazul. La séptima en la historia de Orio se juntó con la 33 –tres más si se suman las conquistadas por las mujeres oriotarras–. Más pronto que tarde volverán a reencontrarse ya en las vitrinas del club de remo. La ganada por Antonio María Uranga como patrón con la de Gorka Aranberri. Conmovedor. Gana Orio y gana La Concha. Aquella tripulación aguilucha de 1925 la completaron Domingo Michelena, Lorenzo Alcorta, Estanislao Sarasua, Ramón Solaverrieta, Ignacio Manterola, José María Sarasua, Bernardo Otegui, Ambrosio Uranga, Remigio Lerchundi, José María Murguiondo, José Génova, José Huegun y José María Urdangarin. Su marca: 40 minutos y 46 segundos, con Fuenterrabía a 26 segundos. Los remeros de Orio eran «fuertes y altos», según recogen las crónicas de esos dos domingos de regatas. Cien años después esa misma descripción tiene vigencia.

Cumplida esa ceremonia, los remeros, directivos y amigos pusieron rumbo al restaurante Vasquito del barrio de Igara de San Sebastián donde les esperaba un almuerzo entre cánticos antes del recibimiento en el pueblo.

Lo que no podían imaginar es que Toshack se iba a cruzar en su camino en la zona de Portaletas. El técnico galés, el mismo que decía que la Liga no empezaba hasta se acabara la Bandera de La Concha, caminaba por el muelle de regreso al hotel Londres en el que se ha alojado estos últimos días tras ver la regata. Una cosa llevo a la otra y los oriotarras le acabaron llevando a su alojamiento en la furgoneta. El azul del polo de la Real que vestía Toshack incrustado en el amarillo de Orio.

De verde caqui vestía otro ilustre: el cantante Joan Manuel Serrat. El sábado estuvo presente en el partido de Anoeta y el fin de semana deportivo lo completó con su presencia en La Concha, con Martin Berasategui e Iñaki Gabilondo como anfitriones. Los tres animaron a Arraun Lagunak porque por algo el cocinero es uno de sus patrocinadores y fue remero del club cuando era un chaval. «Han hecho un gran trabajo. Son unas remeras estupendas que entrenan con humildad y con máxima ambición», celebraba Berasategi al desembarcar en el muelle.

A su vera, Serrat, a quien las regatas de traineras no se le hacen desconocidas porque según confesaba desde que era un crío ha tenido especial predilección por las gentes del mar. Eso sí, iba con Tolosaldea porque pasó un tiempo en Villabona, donde sigue teniendo buenos amigos y «esa zona tira».