Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Las remeras junto con su afición celebrando la victoria en la plaza Constitución nada más terminar la regata

Ver 50 fotos
Las remeras junto con su afición celebrando la victoria en la plaza Constitución nada más terminar la regata Sara Santos
Recibimiento a Arraun

Como se hacía antaño: «Bat, bi, hiru, Arraun!»

Las remeras celebraron la victoria en la plaza Constitución nada más terminar la regata, como antiguamente, sin esperar a la tarde

Iñigo Olasagasti

san sebastián.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Hubo un tiempo en el que la bandera se entregaba en el antiguo ayuntamiento donostiarra situado en la plaza de la Constitución. Acababa la regata y la tripulación ganadora se encaminada al consistorio donde festejaba el triunfo con los suyos y ondeaba la bandera desde el balcón. Arraun Lagunak, empujado por Donosti Festak, volvió ayer a los orígenes al ondear la bandera nada más acabar la mañana de regatas sin esperar a la tarde como ha hecho en los últimos años. Así que bien acompañadas por una txaranga, las remeras de Arraun Lagunak pudieron ondear la bandera en la Consti. «Bat, bi , hiru, Arraun!». Ese fue el grito de guerra. Remeras, directivos, entrenadores... Todas respaldadas por el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, y parte de la corporación municipal. No había quien les borrara la sonrisa. Nadie quería irse, ni las que estaban en el balcón ni los aficionados que les animaban en el centro de la plaza. Pero había que irse porque les esperaba un suculento almuerzo en la Casa de la Rioja, en el ensanche de la Parte Vieja. Lo que vino después solo lo saben ellas. El entrenador Etxabe les dio fiesta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  7. 7 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  8. 8 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  9. 9

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica
  10. 10 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Como se hacía antaño: «Bat, bi, hiru, Arraun!»