Como se hacía antaño: «Bat, bi, hiru, Arraun!»

Iñigo Olasagasti san sebastián. Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hubo un tiempo en el que la bandera se entregaba en el antiguo ayuntamiento donostiarra situado en la plaza de la Constitución. Acababa la regata y la tripulación ganadora se encaminada al consistorio donde festejaba el triunfo con los suyos y ondeaba la bandera desde el balcón. Arraun Lagunak, empujado por Donosti Festak, volvió ayer a los orígenes al ondear la bandera nada más acabar la mañana de regatas sin esperar a la tarde como ha hecho en los últimos años. Así que bien acompañadas por una txaranga, las remeras de Arraun Lagunak pudieron ondear la bandera en la Consti. «Bat, bi , hiru, Arraun!». Ese fue el grito de guerra. Remeras, directivos, entrenadores... Todas respaldadas por el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, y parte de la corporación municipal. No había quien les borrara la sonrisa. Nadie quería irse, ni las que estaban en el balcón ni los aficionados que les animaban en el centro de la plaza. Pero había que irse porque les esperaba un suculento almuerzo en la Casa de la Rioja, en el ensanche de la Parte Vieja. Lo que vino después solo lo saben ellas. El entrenador Etxabe les dio fiesta.