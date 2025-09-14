¡Qué ganas tenía Orio de volver a ganar en La Concha!

A.V. Orio Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:00 Comenta Compartir

No cabía un anfiler. Como decía entre risas el entrenador de Orio, Iker Zabala, este domingo «era un buen día para robar en las casas de Orio». Si alguien se quedó en su domicilio, se cuentan con los dedos de una mano. El oriotarra se echó a la calle para brindar el merecido homenaje a sus remeros.

Ocho años ha costado para ver ganar en Donosti a la trainera masculina. La txaranga que siempre acompaña a los triunfos amarillos este domingo sonó como una orquesta sinfónica. Sus músicos volaban y los oriotarras y los aficionados que se acercaron al pueblo bailaron y saltaron. «Había ganas de tener otra vez la Bandera de La Concha en Orio», confesaba un oriotarra entrado en años que en su día remó en la trainera y también sabe lo que es ganar en San Sebastián.

El ritual se repitió. Kalejira con la txaranga con los remeros y la bandera por delante, abriéndose paso entre la multitud, fotografía conjunta con la bandera dentro del ayuntamiento y el momento más emocionante para un remero: ondear el trofeo más preciado en el balcón del consistorio mientras desde abajo se jaleaban los nombres de todos y cada uno de los integrantes de la trainera. El mejor premio posible.