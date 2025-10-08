Sergio Francisco prepara otra final sin medio equipo titular: «¡Ritmo, ritmo, ritmo!»

Por si cabía alguna duda, sigue Sergio Francisco al frente del banquillo de la Real Sociedad y será quien dirija a los txuri-urdin durante ... estas dos semanas hasta el duelo ante el Celta en Balaídos, otro encuentro trascendente para el porvenir del club y del propio entrenador. El técnico de Irun ha dirigido este miércoles el primer entrenamiento estrictamente preparatorio de ese partido en Vigo después de que el Consejo de Administración del club guipuzcoano, reunido el pasado lunes, decidiera darle una bola extra en los próximos enfrentamientos pese a la derrota ante el Rayo, que hundió al equipo en la penúltima plaza de la clasificación.

La principal noticia de la sesión de este miércoles ha sido la ausencia de Gonçalo Guedes, con permiso del club, y de los lesionados, que todavía no han podido incorporarse al trabajo colectivo pese a que, en principio, se les espera en la reanudación de la competición del próximo día 19 de octubre o por lo menos para los partidos soguientes. Ni Aritz Elustondo, ni Orri Óskarsson ni Jon Martín han asomado en la práctica del colectivo, igual que los seis internacionales, que comenzarán a reincorporarse a mediados de la semana que viene: Oyarzabal, Remiro, Kubo, Aramburu, Caleta-Car y Sucic.

La novedad más grata la encarna Yangel Herrera, que ya se entrena a pleno rendimiento, sin precauciones, con todos. Se entiende que ya será de la partida ante el Celta y no se descarta que, con dos semanas más de trabajo, pueda hacerlo desde el inicio. Lógicamente, junto al venezolono se han ejercitado otros realistas finalmente no llamados por su selección como Zakharyan, que estaba en la prelista de la Rusia de Karpin pero no en la convocatoria definitiva, Sadiq, que no vuelve con Nigeria tras su incidente de la Copa África, y Barrene, que también figuraba en la lista previa de España, pero no en la citación oficial.

Los compañeros han sometido al clásico pasillo de collejas a Jon Gorrotxategi para felicitarle por su reciente renovación hasta 2030 y del Sanse han participado Luken Beitia y Aitor Fraga en la práctica desarrollada en el 'z2' de Zubieta.

Sergio, al igual que los restantes miembros de su staff, han estado muy activos y participativos. El entrenador quiere cambiar la dinámica de resultados de su equipo a través de un juego más dinámico y agresivo: '¡Ritmo, ritmo, ritmo!«, se le oye espetar a sus pupilos en el vídeo del entrenamiento ofrecido por la Real Sociedad. »No quiero pausa, ¡quiero pase!«, ha sido otras de sus consignas.