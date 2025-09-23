Karpin convoca a Zakharyan para el parón de octubre: «Está en forma»

Arsen Zakharyan vuelve a estar activo y eso es una buena noticia para la Real Sociedad, aunque en el último tramo del encuentro ... ante el Betis estuviera a años luz de demostrar su talento. El futbolista ruso tampoco descansará en el segundo parón liguero, el de octubre, ni podrá, en principio, entrenarse en Zubieta a las órdenes de Sergio Francisco, por cuanto ha sido preseleccionado por el exrealista Valeri Karpin para la disputa de dos encuentros forzamente amistosos con la selección de Rusia, que sigue inhabilitada para participar en torneos oficiales por la invasión en Ucrania. La lista definitiva se dará a conocer más adelante.

Zakharyan figura en la preselección de 42 jugadores para los partidos amistosos del 10 de octubre (19 horas) ante Irán en Volgogrado y del 14 de octubre (19 horas) contra Bolivia en Moscú. Curiosamente, la imagen elegida por la Federación de Rusia para ilustrar la convocatoria de estos encuentros es del atacante de la Real. Los adversarios de los rusos en el siguiente parón, el de noviembre, serán otras dos selecciones sudamericanas como Perú y Chile.

La convocatoria de la selección rusa, con la imagen del realista Zakharyan

'Zakha', como le denominan sus compañeros en la Real, no acude a la selección desde junio de 2024. El año pasado se lo pasó casi en blanco por una lesión en el tobillo de la que no terminó de recuperarse, pese a alguna lúcida aparición como en el partido ante el Leganés en casa, en el que anotó un golazo. En algún momento del curso anterior, Imanol Alguacil persuadió a su excompañero en la Real Valeri Karpin para que el mediapunta de origen armenio no fuera citado, en aras de que se integrara más rápido al club y a la ciudad y acelerara en el aprendizaje del idioma. Ahora, Karpin justifica así la presencia del realista en su nueva lista: «Después de una ausencia larga y problemas médicos, Arsen jugó 25 minutos en dos partidos. Está en forma y estamos al corriente de su situación. Golovin, que juega en la misma posición, se lesionó. Tenemos un déficit de jugadores de sus características, es una de las razones por las que hemos centrado nuestra atención en Arsen».

Dos años después de ser contratado a cambio de 11 millones de euros, Zakharyan cabalga sin pena ni gloria en una Real Sociedad donde su papel está siendo tan gris como en la selección. Dos goles y dos asistencias en 46 encuentros se antojan como un raquítico bagaje para un futbolista que llegó con el cartel de ser la gran promesa del fútbol ruso. En sus ocho encuentros con la selección, tampoco ha despuntado: cero goles y cero asistencias. Nada que ver con los números que rubricó en el Dínamo de Moscú, que a la postre le catapultaron hasta LaLiga española: 19 tantos y 25 asistencias en 89 encuentros oficiales. Quizá los partidos con el combinado de su país representen una buena terapia para el futbolista de 22 años.