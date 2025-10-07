El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra

Finalmente no va a haber un parón tranquilo. La Real se marcha a los partidos internacionales en penúltima posición con solo cinco puntos de veinticuatro ... posibles tras caer ante el Rayo, pero si los números son preocupantes las sensaciones son casi peores. Ahora la pelota está en manos de los que mandan en la Real, que de momento han decidido darle algo más de tiempo al nuevo proyecto liderado por Sergio al entender que a día de hoy no tiene demasiado sentido dar un volantazo. Ayer hubo Consejo, y si en estas horas no ha saltado la libre, la resolución de la reunión indica que al irundarra se le va a dar algún partido más de margen para ver si es capaz de enderezar el rumbo. Según ha podido saber este periódico, no se van a producir cambios de manera inminente, pero en el fútbol los resultados mandan y si ante Celta, Sevilla o ante el Athletic no se da el esperado cambio, la ley del fútbol caería por su propio peso.

De momento, Sergio dirigió ayer una nueva sesión en Zubieta con los jugadores que no se han ido con sus selecciones. El irundarra verbalizó tras perder el domingo que se encuentra con fuerzas. «Yo me centro en hacer mi trabajo lo mejor posible, en lo que transmito al grupo, en el plan de partido… A partir de ahí, entiendo que el camino a seguir lo marcarán otros, pero yo creo que el equipo está mucho mejor de lo que dicen los puntos». El camino de momento tiene la hoja de ruta que marca el irundarra, pero para analizar la actual situación conviene hacer una fotografía genérica desde el pasado mes de abril, cuando se dieron los cambios drásticos.

1 Planificación. Cuatro meses del adiós de Imanol al primer partido de Sergio

En ese contexto, Erik Bretos, que tan solo llevaba varios meses como cabeza visible, y Sergio Francisco, que dejó el Sanse de manera inmediata, comenzaron a trabajar en la planificación de la próxima temporada. La primera premisa del irundarra fue clara:«Quiero ver a todos los jugadores en acción», declaró el técnico, que dispuso de cuatro meses para diseñar el equipo que quería. El mercado, en el que tardaron otra vez en llegar los refuerzos y no las primeras opciones, hicieron que el proyecto arrancara con el pie cambiado.

2 Mercado. Los fichajes no están dando el rendimiento que se esperaba

La Real he perdido en los últimos años a pesos pesados como Le Normand, Merino o Zubimendi y no ha sabido ocupar sus huecos. Se han traído buenos jugadores, o al menos lo fueron, pero lo cierto es que están siendo incapaces de aportar rendimiento. En este inicio de temporada tan solo Sergio Gómez ha dado un paso adelante, mientras que Sucic llegó a ser importante, pero se lesionó y no volvió a ser el mismo. Zakharyan arranca su tercera temporada y todavía no se sabe qué tipo de futbolista es, mientras que Javi López, lateral izquierdo fichado el año pasado por algo más de seis millones de euros, fue una apuesta que ahora mismo no juega en el Oviedo. Son cuatro partidos sin minutos.

La dirección deportiva no ha acertado en el foco o en el tipo de futbolista a traer, y tampoco los jugadores de casa llamados a derribar la puerta de manera definitiva y asumir diferentes roles han respondido. Barrenetxea ya demostró de lo que es capaz, pero en la actualidad hay una diferencia gigantesca en los rendimientos de los fichajes de la era Imanol como Monreal, Odegaard, Isak, Sorloth o David Silva y las incorporaciones de los últimos años. O los fichajes empiezan a aportar y marcar las diferencias o la Real seguirá en problemas.

3 Pieza clave. Sergio no ha tenido sano a Yangel, la única incorporación que pidió

No vamos a engañar a nadie, Yangel Herrera no es la panacea que va a curar todos los males de la Real, pero no deja de ser curioso que el único fichaje que pidió el entrenador siga sin estar disponible a 7 de octubre cuando ya han transcurrido ocho jornadas. Sergio fue muy claro en la gira por Japón y tan solo demandó un perfil de futbolista después de analizar junto a Bretos el tipo de fichaje que necesitaba para ser la Real que busca. «Un centrocampista enérgico y agresivo hacia el balón».

La dirección deportiva no pudo cerrar a Equi Fernández, una de las prioridades que terminó en el Bayer a cambio de 30 millones de euros, cifra inasumible para la Real. Se optó por esperar a un Yangel por el que pagó once millones de euros al Girona, pero que tuvo la mala suerte de lesionarse con una importante rotura muscular cuando su incorporación ya estaba encaminada. El entrenador, y más un técnico como Sergio al que había que echarle una mano, necesitaba certezas, y de momento no ha podido disponer al vinotinto en el verde.

4 Fragilidad defensiva. Las transiciones le condenan: son muchos errores no forzados

La Real está siendo incapaz ser ese equipo sólido que ganaba por resultados cortos con Imanol. Dónde quedarán aquellos 1-0 ó 0-1 que sabían a gloria. Los de Sergio solo han sido capaces de dejar la portería a cero una vez, en la victoria ante el Mallorca, mientras que en la mayoría de goles recibidos se repite un mismo patrón. Los rivales aprovechan cada pérdida txuri-urdin para hacer daño y perforar la portería de Remiro. No vamos a repasar ahora todos los goles en contra, pero el partido ante el Rayo deja dos ejemplos claros de lo que le está sucediendo a la Real. Unai López pierde un balón en mediocampo y Barrenetxea, Sucic y Oyarzabal desperdician un contragolpe frenado por cuatro rayistas que transitan como si les fuese la vida en ello, pero es el propio guipuzcoano quien arregla su propio error.

En el otro lado del campo, una falta lateral muy mal ejecutada termina con tan solo cinco toques después en el fondo de la red realista. El saque de Gómez es nefasto, Oyarzabal no obstaculiza del todo a Batalla, Ratiu conduce y Fran Pérez ejecuta un movimiento a la perfección ante la parsimonia de Sucic, que debió hacer falta. Espino encuentra la autopista gracias a la enésima transición defensiva mal realizada. Inadmisible la falta de compromiso de algunos para regresar a las posiciones defensivas.

5 Responsabilidad. En el plano individual pocos futbolistas están a su verdadero nivel

La Real no está rindiendo en el aspecto colectivo y Sergio no encuentra un once tipo que se acerque a la idea de juego que sí consiguió desarrollar en el Sanse. Quizás ese esté siendo uno de sus principales problemas. Vaya por delante que no es lo mismo gestionar un vestuario de chavales que tienen hambre por llegar a la élite que un grupo de Primera división, pero el filial que entrenaba el irundarra era un equipo alegre, vistoso, que se amoldaba a todo tipo de situaciones pese a las adversidades y que basaba su juego en el balón, pero que también era capaz por momentos de ganar utilizar otras armas.

El filial ganó el año pasado varios partidos haciéndose fuerte atrás y saliendo a la contra con Mikel Goti y Mikel Rodríguez lanzando a los jugadores veloces. Sergio no está confiando en las ideas que le llevaron al puesto que ocupa e Iñigo Pérez, antes del partido, resumió a la perfección uno de los males de esta Real: «Este equipo juega igual que el de Imanol». Ese puede ser uno de los errores porque aquella Real con jugadores de muchísima más entidad, ya no existe.

Del mismo modo, cuando el colectivo no funciona, hay veces en las que lo individual es capaz de sacar las castañas del fuego. La Real tiene internacionales de primer nivel que no están rindiendo como tal cuando ya han demostrado las prestaciones que pueden dar. En este inicio de curso tan solo tres futbolistas están respondiendo, al menos, al nivel que pueden dar. Sergio Gómez se ha hecho con el lateral, Barrenetxea por fin ha dado el esperado paso adelante y Oyarzabal casi nunca falla. Ahora hace falta que el resto de un paso adelante.

6 Herencia. La Real está sumergida en la tristeza: 26 puntos de 84 posibles en 2025

No es fácil salir de una mala dinámica, y lo cierto es que lo de la Real ya no es un simple bache. Imanol no supo enderezar el rumbo en Liga al no encontrar soluciones. Los números en 2025 son muy malos y hay que remontarse a mucho tiempo atrás para ver algo igual. El grupo está sumergido en una especie de tristeza en competición doméstica, donde solo ha sumado 26 puntos de los 84 posibles que se han puesto en liza en este año natural. Los txuri-urdin han jugado 28 encuentros desde que se ganó al Villarreal por 1-0 con un gol de Kubo.

En ese tramo solo ha ganado siete encuentros, ha empatado cinco mientras que ha perdido dieciséis. Son números impropios para un equipo que hasta hace nada luchaba por entrar en Europa año sí y año también. Los realistas han ganado solo un encuentro fuera de casa ante la UD Las Palmas (1-3) en este año 2025 y tan solo Girona y Mallorca tienen números peores, lo que evidencia cómo están los tres equipos en la actualidad. La Real se mide en la vuelta del parón a Celta, Sevilla y Athletic en un tramo de partidos en las que está obligada a reaccionar de manera urgente.