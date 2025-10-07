Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El entrenador Sergio intercambia unas palabras con su ayudante Iosu Rivas en el transcurso del partido ante el Rayo Vallecano disputado en Anoeta Estrada
Real Sociedad

El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra

El irundarra dirigió la sesión de ayer en Zubieta en medio de dos semanas que deben servir para analizar los errores cometidos y buscar soluciones

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Finalmente no va a haber un parón tranquilo. La Real se marcha a los partidos internacionales en penúltima posición con solo cinco puntos de veinticuatro ... posibles tras caer ante el Rayo, pero si los números son preocupantes las sensaciones son casi peores. Ahora la pelota está en manos de los que mandan en la Real, que de momento han decidido darle algo más de tiempo al nuevo proyecto liderado por Sergio al entender que a día de hoy no tiene demasiado sentido dar un volantazo. Ayer hubo Consejo, y si en estas horas no ha saltado la libre, la resolución de la reunión indica que al irundarra se le va a dar algún partido más de margen para ver si es capaz de enderezar el rumbo. Según ha podido saber este periódico, no se van a producir cambios de manera inminente, pero en el fútbol los resultados mandan y si ante Celta, Sevilla o ante el Athletic no se da el esperado cambio, la ley del fútbol caería por su propio peso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  2. 2 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9 Así eran los atracos a furgones blindados y sucursales bancarias perpetrados por ETA
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra

El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra