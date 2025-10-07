Lo que somos, lo que fuimos

Comenta Compartir

La derrota ante el Rayo Vallecano introduce a la Real en un nuevo escenario, en el que ya es necesario activar el modo alerta roja. ... De momento, la misión es buscar tres peores y hasta la fecha la Real sólo ha hallado uno, al único al que ha ganado, el Mallorca. Quizá es momento de olvidarse de la Real del último lustro, la del 50% de victorias año tras año, y aceptar con resignación que este equipo se parece más al clásico que hacía campañas mediocres entre el 9º y el 13º, aunque incluso ha adquirido trazas del que descendió:fichajes que no rinden, futbolistas desconectados, entrenador sin experiencia en la élite y esa sensación de que siempre se repiten los mismos errores. No es lo que fuimos, es lo que somos, igual que con las incorporaciones. El club ha fichado jugadores que fueron muy buenos en el pasado y no han demostrado que lo sean en el presente, por lo menos hasta ahora en la Real. Todos necesitan tiempo, pero las contrataciones de muchos equipos ya rinden, ya golean, ya marcan diferencias.

Es sangrante la cantidad de puntos que se han quedado en el camino, 19 de 24, un 79%, pero casi da más vértigo pensar que la Real debe remontar ofreciendo las prestaciones de juego exhibidas ante el Rayo. Quizá no mereció perder, pero tampoco hizo nada por ganar. Sigue siendo un equipo previsible y poco dinámico en ataque, vulnerable en en las transiciones en contra y quebradizo anímicamente. La lesión en apariencia simulada de Pathé Ciss y la caótica salida de la Cruz Roja le cortaron el ritmo en su mejor fase del partido y ya no pudo volver a retomarlo. «Échale huevos», cantaba la parroquia. Ojalá fuera sólo eso. La inmensa mayoría lo hace, pero es más cuesión de fútbol o de falta de él que de testiculina. Nos queda pensar que esto es la Real, la que es y la que fue. Todos a una es poderosa. Y aún quedan 90 puntos por disputarse - un mundo- y giros de timón a los que recurrir.

