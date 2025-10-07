Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guedes avanza ante Chavarría en el partido contra el Rayo Vallecano EP
Dale Cavese

Lo que somos, lo que fuimos

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 00:03

Comenta

La derrota ante el Rayo Vallecano introduce a la Real en un nuevo escenario, en el que ya es necesario activar el modo alerta roja. ... De momento, la misión es buscar tres peores y hasta la fecha la Real sólo ha hallado uno, al único al que ha ganado, el Mallorca. Quizá es momento de olvidarse de la Real del último lustro, la del 50% de victorias año tras año, y aceptar con resignación que este equipo se parece más al clásico que hacía campañas mediocres entre el 9º y el 13º, aunque incluso ha adquirido trazas del que descendió:fichajes que no rinden, futbolistas desconectados, entrenador sin experiencia en la élite y esa sensación de que siempre se repiten los mismos errores. No es lo que fuimos, es lo que somos, igual que con las incorporaciones. El club ha fichado jugadores que fueron muy buenos en el pasado y no han demostrado que lo sean en el presente, por lo menos hasta ahora en la Real. Todos necesitan tiempo, pero las contrataciones de muchos equipos ya rinden, ya golean, ya marcan diferencias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  2. 2 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  5. 5 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  6. 6

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse
  9. 9 Así eran los atracos a furgones blindados y sucursales bancarias perpetrados por ETA
  10. 10

    Cientos de turistas atrapados en el Everest por una tormenta de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Lo que somos, lo que fuimos

Lo que somos, lo que fuimos