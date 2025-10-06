La mala racha de la Real Sociedad, ¿un problema de juego o de jugadores?

La Real Sociedad prolongó su mala racha de resultados tras caer este domingo ante el Rayo (0-1). Los de Sergio cuajaron un discreto partido ante el conjunto de Iñigo Pérez y un gol del 'Pacha' Espino acabó dando la victoria a los visitantes. Un tropiezo más que no hace sino acentuar el pésimo comienzo de temporada de los txuri-urdin, que en ocho encuentros apenas han sido capaces de sumar un triunfo y dos empates.

Por ello, en el nuevo capítulo de Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco analizan cuáles son las causas del mal comienzo de temporada txuri-urdin. Y, más allá de reconocer que la Real «hace cosas por momentos», se plantean dónde está el origen de la mala dinámica: «Hay que analizar si la Real tiene un problema de juego o de jugadores».

