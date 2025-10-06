Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La mala racha de la Real Sociedad, ¿un problema de juego o de jugadores?
Goazen Reala!

La mala racha de la Real Sociedad, ¿un problema de juego o de jugadores?

Los periodistas de El Diario Vasco analizan las causas del mal comienzo de temporada txuri-urdin

Maite Jiménez, Beñat Barreto, Ángel López, Miguel González y Raúl Melero

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:04

Comenta

La Real Sociedad prolongó su mala racha de resultados tras caer este domingo ante el Rayo (0-1). Los de Sergio cuajaron un discreto partido ante el conjunto de Iñigo Pérez y un gol del 'Pacha' Espino acabó dando la victoria a los visitantes. Un tropiezo más que no hace sino acentuar el pésimo comienzo de temporada de los txuri-urdin, que en ocho encuentros apenas han sido capaces de sumar un triunfo y dos empates.

Por ello, en el nuevo capítulo de Goazen Reala! los periodistas de El Diario Vasco analizan cuáles son las causas del mal comienzo de temporada txuri-urdin. Y, más allá de reconocer que la Real «hace cosas por momentos», se plantean dónde está el origen de la mala dinámica: «Hay que analizar si la Real tiene un problema de juego o de jugadores».

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mala racha de la Real Sociedad, ¿un problema de juego o de jugadores?