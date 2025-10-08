La Real, «orgullosa» de comer en la mesa de la EFC, antes ECA
El club txuri-urdin, miembro de su junta directiva desde 2023, está representado en la 32º Asamblea General que se celebra esta semana en Roma
San Sebastián
Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:08
«Estamos orgullosos de formar parte de esta nueva era de clubes de fútbol europeos... Somos @EFC_Football». De esta manera se jacta la Real Sociedad ... a través de las redes sociales de ser uno de los más de 800 clubs incluidos en la nueva European Football Clubs (EFC), hasta ahora Asociación de Clubes Europeos (ECA). En medio de su peor crisis deportiva desde 2018, la entidad txuri-urdin presume de seguir teniendo peso en el ámbito europeo balompédico a través de su presidente, Jokin Aperribay, que forma parte desde 2023 del Comité Ejecutivo de la ahora denominada EFC, un órgano individual e independiente reconocido por la UEFA y creado en 2008 que representa a los equipos futbolísticos europeos.
We are The Heart of Football.— European Football Clubs (@EFC_Football) October 7, 2025
We are European Football Clubs.#WeAreEFC pic.twitter.com/tvHl3uPCvp
A la asociación entre la UEFA y esta nueva EFC le han llamado UC3, cuya misión es «desarrollar estrategias comerciales y de ingresos, gestionar el marketing y la venta de derechos de competición y buscar nuevas oportunidades de negocio» para los clubs de Europa. El cambio en la denominación es una decisón adoptada en el marco de la 32º Asamblea General, que se está celebrando esta semana en Roma, en la que está presente la Real.
Aperribay fue elegido miembro del nivel 1 de la cúpula de la ECA hace dos años junto a Alessandro Antonello (Inter de Milán), Jan-Christian Dreesen (Bayern de Múnich), Dennis te Kloese (Feyenoord), Pablo Longoria (Olympique de Marsella), Oliver Mintzlaff (RB Leipzig) y Ferran Soriano (Manchester City). En el comité que preside Nasser Al-Khelaïfi, máximo responsable del PSG, ya estaban Miguel Ángel Gil Marín (Atlético de Madrid), Fernando Carro (Bayer Leverkusen), Dan Friedkin (Roma) y Vinai Venkatesham (Arsenal).
