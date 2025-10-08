Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Aperribay Lobo Altuna

La Real, «orgullosa» de comer en la mesa de la EFC, antes ECA

El club txuri-urdin, miembro de su junta directiva desde 2023, está representado en la 32º Asamblea General que se celebra esta semana en Roma

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:08

Comenta

«Estamos orgullosos de formar parte de esta nueva era de clubes de fútbol europeos... Somos @EFC_Football». De esta manera se jacta la Real Sociedad ... a través de las redes sociales de ser uno de los más de 800 clubs incluidos en la nueva European Football Clubs (EFC), hasta ahora Asociación de Clubes Europeos (ECA). En medio de su peor crisis deportiva desde 2018, la entidad txuri-urdin presume de seguir teniendo peso en el ámbito europeo balompédico a través de su presidente, Jokin Aperribay, que forma parte desde 2023 del Comité Ejecutivo de la ahora denominada EFC, un órgano individual e independiente reconocido por la UEFA y creado en 2008 que representa a los equipos futbolísticos europeos.

