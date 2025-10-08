Gorrotxategi: «El lunes tuvimos una charla, hay que meter dos marchas más con y sin balón»

Jon Gorrotxategi es uno de los nombres propios de la semana después de que el lunes renovara hasta 2030, tal y como informó ... este periódico en el mes de agosto. El eibartarra tiene peso sobre el campo, pero en este momento complicado, también ha sido el encargado de salir a hablar públicamente este miércoles en la sala de prensa de Zubieta. «Quiero dar las gracias al club por la confianza que me han dado desde el primer día. Siempre hemos tenido conversaciones sinceras desde las dos partes, y los dos queríamos renovar lo más rápido, ahora me toca a mí responder», ha arrancado el '4' de la Real.

Como no podía ser de otra manera, estampar su firma y seguir cinco años más en la Real «es un sueño cumplido. Desde pequeñito todo joven quiere llegar al primer equipo, debutar, y ahora me toca devolver esa confianza jugando bien y sacando puntos». Quizás con Gorrotxategi toda la opinión pública txuri-urdin ha corrido demasiado con un Gorrotxategi que se salió del mapa en Miranda, pero que todavía no había debutado con la Real.

«El ruido que se genera fuera no lo escucho mucho. Lo que está claro es que no estoy dando mi mejor nivel y puedo dar más»

«El ruido que se genera fuera no lo escucho mucho. Lo que está claro es que no estoy dando mi mejor nivel y puedo dar más. No creo que esté dando este nivel más bajo por comparaciones con otros, sé que tengo mucho margen de mejora, pero también que llevo seis o siete partidos en Primera. Me tengo que hacer a la liga lo antes posible e insisto, creo que mi nivel no está relacionado con el ruido de fuera», ha sentenciado.

En lo personal, el de Eibar ha puntualizado los aspectos que debe mejorar. Arranca con un «en todo», pero pone el foco en «realizar menos pérdidas y ser más agresivo con y sin balón. Tengo que saltar más a las líneas de presión porque eso le va a dar mucho al equipo». En ese sentido, el cambio de Segunda a Primera es importante. «Puede ser que la intensidad sea enorme, los jugadores con los que juegas son muy buenos, son elegidos y los que han llegado a la élite. El nivel es más rápido y cuesta más».

«Tengo que realizar menos pérdidas y ser más agresivo con balón. Me tengo que hacer a Primera cuanto antes»

Su lesión en el tobillo «está olvidada, aunque en las primeras semanas sí que tuve molestias», sentencia. El domingo ante el Rayo cometió un error que pudo costar caro. «Yo estoy tranquilo, he hecho algunos fallos, pero no le doy demasiadas vueltas porque entrarías en una bola que se hace más grande y que no es bueno para nadie. Lo primero que tengo que hacer es subir el nivel porque no he dado todo lo que tengo».

¿Qué le pasa al equipo?

En lo colectivo, Gorrotxategi también ha tratado de dar algunas de las claves que ha sacado el vestuario de por qué está la Real como está en este momento. «El lunes tuvimos una charla en el equipo y llegamos a la conclusión de que vamos a mejorar. En los partidos debemos ser más agresivos y estar más concentrados. Contra el Rayo no sé si estábamos a la espera ver qué pasaba. Tenemos que salir más convencidos. Hemos hablado sobre ello y tenemos que meterle dos marchas más con y sin balón. Desde el primer partido hablamos que había que cortar contragolpes, pero la historia es la misma porque el Rayo nos marca igual. Pese a todo, estamos ilusionados y entrenando esta semana, también desconectando algo, pero mejorando cada uno y hablando de las jugadas», ha apostillado.

En ese sentido, el vestuario no ha entrado en pánico y más cuando en el club se ha decidido darle margen a Sergio Francisco. «Al equipo lo veo tranquilo, entre comillas, sabemos que es una situación difícil y que no queremos estar así. Hay mucho nivel y vamos a sacar puntos, sin duda, estoy convencidisimo de ello, pero sabiendo que tenemos mucho que mejorar y cambiar».

Si hay alguien que conoce al entrenador de la Real ese es el propio Gorrotxategi, que ha compartido cinco años con el técnico en categorías inferiores. «Le veo tranquilo y con ganas, desde el primer día tiene unas ganas tremendas y estamos con él en el mismo barco, no creo que sea el culpable principal de lo que está pasando. Lo somos todos. Insisto, no es lo que queremos, pero está en nuestra mano cambiar la situación e iremos todos en la misma dirección».

«Veo a Sergio tranquilo y con ganas, para él es nuevo todo porque también debuta en Primera»

Entiende el canterano que la situación «no es fácil para él ni para nosotros» y pone el foco en que «para Sergio también es todo nuevo. Debuta en Primera como entrenador y para él es una oportunidad enorme y todos juntos lo tenemos que sacar adelante». A Gorrotxategi le ha tocado llegar a una Real que ha tocado el cielo durante cinco años. «Sabemos de dónde viene la Real y los años que ha hecho. Nadie se esperaba, ni nosotros ni la afición, esta situación, pero tenemos que mandarnos mensajes positivos».

Para finalizar, Gorrotxategi también ha sido preguntado por el centro del campo, donde él es el único '4' por la salida de Urko pese a que Turrientes también puede jugar en esa demarcación. En la segunda y la tercera altura, hay muchos nombres. «Hay mucho nivel en el centro del campo y eso es bueno para el equipo y para que el míster decida a quién poner. Es una competitividad sana que nos hace ser mejores día tras día», ha finalizado.