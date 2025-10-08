Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Gorrotxategi, durante el partido ante el Rayo Vallecano EP

Real Sociedad

Gorrotxategi: «El lunes tuvimos una charla, hay que meter dos marchas más con y sin balón»

El eibartarra, renovado hasta 2030, entiende que «tengo que dar mucho más, pero mi nivel no creo que esté relacionado al ruido que pueda haber conmigo»

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Jon Gorrotxategi es uno de los nombres propios de la semana después de que el lunes renovara hasta 2030, tal y como informó ... este periódico en el mes de agosto. El eibartarra tiene peso sobre el campo, pero en este momento complicado, también ha sido el encargado de salir a hablar públicamente este miércoles en la sala de prensa de Zubieta. «Quiero dar las gracias al club por la confianza que me han dado desde el primer día. Siempre hemos tenido conversaciones sinceras desde las dos partes, y los dos queríamos renovar lo más rápido, ahora me toca a mí responder», ha arrancado el '4' de la Real.

